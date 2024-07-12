https://ria.ru/20240712/frantsiya-1959116059.html

Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон

Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон - РИА Новости, 12.07.2024

Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T01:49

2024-07-12T01:49

2024-07-12T01:49

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. "Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Именно в этом духе здесь, в Вашингтоне, были приняты важные решения, чтобы закрепить нашу поддержку в долгосрочной перспективе и добиться прогресса в деле вступления Украины в НАТО", - заявил по окончании саммита альянса Макрон, слова которого цитирует агентство Франс Пресс.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

украина

франция

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, нато