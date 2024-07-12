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Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон - РИА Новости, 12.07.2024
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01:49 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/frantsiya-1959116059.html
Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон
Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон - РИА Новости, 12.07.2024
Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T01:49
2024-07-12T01:49
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. "Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Именно в этом духе здесь, в Вашингтоне, были приняты важные решения, чтобы закрепить нашу поддержку в долгосрочной перспективе и добиться прогресса в деле вступления Украины в НАТО", - заявил по окончании саммита альянса Макрон, слова которого цитирует агентство Франс Пресс.
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО
Франция продолжит поддерживать Украину, пока это необходимо, заявил Макрон

Макрон пообещал продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Именно в этом духе здесь, в Вашингтоне, были приняты важные решения, чтобы закрепить нашу поддержку в долгосрочной перспективе и добиться прогресса в деле вступления Украины в НАТО", - заявил по окончании саммита альянса Макрон, слова которого цитирует агентство Франс Пресс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
В миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронНАТО
 
 
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