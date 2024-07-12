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Президент Финляндии может подписать закон по беженцам 16 июля, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
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23:04 12.07.2024 (обновлено: 23:05 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959363287.html
Президент Финляндии может подписать закон по беженцам 16 июля, пишут СМИ
Президент Финляндии может подписать закон по беженцам 16 июля, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
Президент Финляндии может подписать закон по беженцам 16 июля, пишут СМИ
Президент Финляндии Александер Стубб может подписать закон о выдворении беженцев на границе с Россией 16 июля, сообщает в пятницу газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T23:04
2024-07-12T23:05
в мире
россия
финляндия
хельсинки
александер стубб
дмитрий песков
мария захарова
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб может подписать закон о выдворении беженцев на границе с Россией 16 июля, сообщает в пятницу газета Helsingin Sanomat. Финский парламент в пятницу во втором чтении одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении. Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией. "Ожидается, что 16 июля президент Александер Стубб утвердит закон о выдворении. Стубб заявил, что закон вступит в силу немедленно", — пишет газета. Открытие границы с Россией станет важным решением для многих финнов, отмечает издание. В стране проживает почти 100 тысяч русскоязычных жителей, 35 тысяч являются гражданами России, говорится в материале. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила в пятницу на брифинге, что Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью. По ее словам, принятие закона "не гарантирует" открытие границы. Согласно законопроекту "О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающему выдворение беженцев, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части финской границы. По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках этого законопроекта беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении. Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959292109.html
https://ria.ru/20240707/finlyandiya-1958100899.html
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, александер стубб, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Александер Стубб, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Президент Финляндии может подписать закон по беженцам 16 июля, пишут СМИ

HS: президент Финляндии может подписать закон о выдворении беженцев 16 июля

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб может подписать закон о выдворении беженцев на границе с Россией 16 июля, сообщает в пятницу газета Helsingin Sanomat.
Финский парламент в пятницу во втором чтении одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении. Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.
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"Ожидается, что 16 июля президент Александер Стубб утвердит закон о выдворении. Стубб заявил, что закон вступит в силу немедленно", — пишет газета.
Открытие границы с Россией станет важным решением для многих финнов, отмечает издание. В стране проживает почти 100 тысяч русскоязычных жителей, 35 тысяч являются гражданами России, говорится в материале.
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила в пятницу на брифинге, что Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью. По ее словам, принятие закона "не гарантирует" открытие границы.
Согласно законопроекту "О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающему выдворение беженцев, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части финской границы. По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках этого законопроекта беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении.
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Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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В миреРоссияФинляндияХельсинкиАлександер СтуббДмитрий ПесковМария Захарова
 
 
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