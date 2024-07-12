Президент Финляндии может подписать закон по беженцам 16 июля, пишут СМИ
HS: президент Финляндии может подписать закон о выдворении беженцев 16 июля
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент Финляндии Александер Стубб может подписать закон о выдворении беженцев на границе с Россией 16 июля, сообщает в пятницу газета Helsingin Sanomat.
Финский парламент в пятницу во втором чтении одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении. Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.
"Ожидается, что 16 июля президент Александер Стубб утвердит закон о выдворении. Стубб заявил, что закон вступит в силу немедленно", — пишет газета.
Открытие границы с Россией станет важным решением для многих финнов, отмечает издание. В стране проживает почти 100 тысяч русскоязычных жителей, 35 тысяч являются гражданами России, говорится в материале.
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила в пятницу на брифинге, что Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью. По ее словам, принятие закона "не гарантирует" открытие границы.
Согласно законопроекту "О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающему выдворение беженцев, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части финской границы. По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках этого законопроекта беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении.
Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.