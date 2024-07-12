https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959339356.html
Финская погранохрана заявила о незаконном пересечении границы с Россией
Финская погранохрана заявила о незаконном пересечении границы с Россией - РИА Новости, 12.07.2024
Финская погранохрана заявила о незаконном пересечении границы с Россией
Пограничная охрана Финляндии сообщила о незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:13
2024-07-12T19:13
2024-07-12T19:13
в мире
россия
финляндия
москва
дмитрий песков
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788256950_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_b5e5dc3c83c9323f412cf6f6553495c8.png
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии сообщила о незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией. "Пограничный отряд Северной Карелии расследуют факт незаконного пересечения границы одним человеком из России в Финляндию в районе Иломантси", - сказано в сообщении на сайте погранохраны. Пограничники сообщают, что 11 июля задержали одного человека по подозрению в незаконном пересечении границы, он подал заявление о предоставлении убежища. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959292109.html
https://ria.ru/20240706/defitsit-1957815170.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788256950_12:0:1119:830_1920x0_80_0_0_6e4761d0e3eb2d30899616fba04d5f35.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Финская погранохрана заявила о незаконном пересечении границы с Россией
Финская погранохрана заявила о незаконном пересечении границы человеком из РФ