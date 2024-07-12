https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959339356.html

Финская погранохрана заявила о незаконном пересечении границы с Россией

Финская погранохрана заявила о незаконном пересечении границы с Россией - РИА Новости, 12.07.2024

Финская погранохрана заявила о незаконном пересечении границы с Россией

Пограничная охрана Финляндии сообщила о незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:13

2024-07-12T19:13

2024-07-12T19:13

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии сообщила о незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией. "Пограничный отряд Северной Карелии расследуют факт незаконного пересечения границы одним человеком из России в Финляндию в районе Иломантси", - сказано в сообщении на сайте погранохраны. Пограничники сообщают, что 11 июля задержали одного человека по подозрению в незаконном пересечении границы, он подал заявление о предоставлении убежища. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959292109.html

https://ria.ru/20240706/defitsit-1957815170.html

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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова