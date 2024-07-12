https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959332004.html

Финляндия примет решение по закону о беженцах на следующей неделе

Финляндия примет решение по закону о беженцах на следующей неделе - РИА Новости, 12.07.2024

Финляндия примет решение по закону о беженцах на следующей неделе

Правительство Финляндии на следующей неделе примет решение по закону о выдворении беженцев на границе с Россией, сообщило МВД страны. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T18:47

2024-07-12T18:47

2024-07-12T18:47

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Правительство Финляндии на следующей неделе примет решение по закону о выдворении беженцев на границе с Россией, сообщило МВД страны. Финский парламент в пятницу во втором чтении одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении. Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией. "Правительство должно принять решение по закону о пограничной безопасности на внеочередной сессии на неделе, начинающейся 15 июля", – сказано в сообщении на сайте ведомства. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила в пятницу на брифинге, что Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью. По ее словам, принятие закона "не гарантирует" открытие границы. Согласно законопроекту "О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающему выдворение беженцев, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части финской границы. По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках этого законопроекта беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении. Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959244177.html

https://ria.ru/20240707/finlyandiya-1958100899.html

https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959292109.html

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в мире, финляндия, россия, хельсинки, дмитрий песков, мария захарова