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В Финляндии назвали условие для открытия границы с Россией - РИА Новости, 12.07.2024
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16:44 12.07.2024 (обновлено: 17:58 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959292109.html
В Финляндии назвали условие для открытия границы с Россией
В Финляндии назвали условие для открытия границы с Россией - РИА Новости, 12.07.2024
В Финляндии назвали условие для открытия границы с Россией
Финляндия может открыть границу с Россией при изменении ситуации с безопасностью, заявила глава МВД страны Мари Рантанен на пресс-конференции. Трансляция вел... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:44
2024-07-12T17:58
в мире
россия
финляндия
мария захарова
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Финляндия может открыть границу с Россией при изменении ситуации с безопасностью, заявила глава МВД страны Мари Рантанен на пресс-конференции. Трансляция вел общественный вещатель Yle."Пункты пересечения (на границе с Россией. — Прим. ред.) могут открыться, когда органы безопасности оценят, что это возможно", — сказала она.По словам чиновницы, компетентные власти постоянно оценивают обстановку.Ранее в пятницу финский парламент одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении. По мнению руководства страны, это позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября прошлого года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. При этом Хельсинки обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240704/finlyandiya-1957492725.html
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в мире, россия, финляндия, мария захарова, дмитрий песков
В мире, Россия, Финляндия, Мария Захарова, Дмитрий Песков
В Финляндии назвали условие для открытия границы с Россией

МВД Финляндии: границу с РФ могут открыть при изменении ситуации с безопасностью

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Финляндия может открыть границу с Россией при изменении ситуации с безопасностью, заявила глава МВД страны Мари Рантанен на пресс-конференции. Трансляция вел общественный вещатель Yle.
"Пункты пересечения (на границе с Россией. — Прим. ред.) могут открыться, когда органы безопасности оценят, что это возможно", — сказала она.
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По словам чиновницы, компетентные власти постоянно оценивают обстановку.
Ранее в пятницу финский парламент одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении. По мнению руководства страны, это позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября прошлого года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. При этом Хельсинки обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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