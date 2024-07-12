https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959292109.html

В Финляндии назвали условие для открытия границы с Россией

В Финляндии назвали условие для открытия границы с Россией - РИА Новости, 12.07.2024

В Финляндии назвали условие для открытия границы с Россией

Финляндия может открыть границу с Россией при изменении ситуации с безопасностью, заявила глава МВД страны Мари Рантанен на пресс-конференции. Трансляция вел... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:44

2024-07-12T16:44

2024-07-12T17:58

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Финляндия может открыть границу с Россией при изменении ситуации с безопасностью, заявила глава МВД страны Мари Рантанен на пресс-конференции. Трансляция вел общественный вещатель Yle."Пункты пересечения (на границе с Россией. — Прим. ред.) могут открыться, когда органы безопасности оценят, что это возможно", — сказала она.По словам чиновницы, компетентные власти постоянно оценивают обстановку.Ранее в пятницу финский парламент одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении. По мнению руководства страны, это позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября прошлого года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. При этом Хельсинки обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240704/finlyandiya-1957492725.html

https://ria.ru/20240531/skandinaviya-1949508075.html

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в мире, россия, финляндия, мария захарова, дмитрий песков