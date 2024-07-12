https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959262032.html

В Финляндии одобрили проект о выдворении беженцев на границе с Россией

В Финляндии одобрили проект о выдворении беженцев на границе с Россией - РИА Новости, 12.07.2024

В Финляндии одобрили проект о выдворении беженцев на границе с Россией

Финский парламент одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении, от которого может зависеть открытие границы с Россией. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:24

2024-07-12T15:24

2024-07-12T16:21

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Финский парламент одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении, от которого может зависеть открытие границы с Россией.Финский парламент в пятницу рассмотрел во втором чтении законопроект о выдворении беженцев. 167 депутатов проголосовали за его принятие, 31 депутат – против. Трансляция велась на сайте парламента.Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.Согласно законопроекту "О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающему выдворение беженцев, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части финской границы. По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках этого законопроекта беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении.Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959244177.html

https://ria.ru/20240707/finlyandiya-1958100899.html

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