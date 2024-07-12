В Финляндии активисты прервали обсуждение проекта о выдворении беженцев
Финские активисты прервали обсуждение проекта о беженцах на границе с Россией
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Обсуждение законопроекта о выдворении беженцев в парламенте Финляндии было прервано активистами, скандирующими призыв к депутатам проголосовать против закона.
Активисты несколько раз прокричали лозунги "Финляндия нарушает верховенство закона", "голосуйте за свои ценности" и "ни один человек не является незаконным". Трансляция велась на сайте парламента.
Спикер парламента Юсси Халла-ахо попросил вывести из зала лиц, мешающих проведению заседания, после чего обсуждение законопроекта продолжилось.
Финский парламент в пятницу рассматривает во втором чтении закон о выдворении беженцев. Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.
Согласно законопроекту "О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающему выдворение беженцев, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части финской границы. По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках этого законопроекта беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении.
Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.