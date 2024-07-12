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В Финляндии активисты прервали обсуждение проекта о выдворении беженцев - РИА Новости, 12.07.2024
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14:22 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959244177.html
В Финляндии активисты прервали обсуждение проекта о выдворении беженцев
В Финляндии активисты прервали обсуждение проекта о выдворении беженцев - РИА Новости, 12.07.2024
В Финляндии активисты прервали обсуждение проекта о выдворении беженцев
Обсуждение законопроекта о выдворении беженцев в парламенте Финляндии было прервано активистами, скандирующими призыв к депутатам проголосовать против закона. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:22
2024-07-12T14:22
в мире
финляндия
россия
хельсинки
юсси халла-ахо
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Обсуждение законопроекта о выдворении беженцев в парламенте Финляндии было прервано активистами, скандирующими призыв к депутатам проголосовать против закона. Активисты несколько раз прокричали лозунги "Финляндия нарушает верховенство закона", "голосуйте за свои ценности" и "ни один человек не является незаконным". Трансляция велась на сайте парламента. Спикер парламента Юсси Халла-ахо попросил вывести из зала лиц, мешающих проведению заседания, после чего обсуждение законопроекта продолжилось. Финский парламент в пятницу рассматривает во втором чтении закон о выдворении беженцев. Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией. Согласно законопроекту "О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающему выдворение беженцев, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части финской границы. По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках этого законопроекта беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), финские юристы и общественники выражали обеспокоенность законопроектом, поскольку он не соответствует международному праву и создает опасный прецедент для отмены обязательств, связанных с предоставлением убежища. Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240326/oon-1936051802.html
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в мире, финляндия, россия, хельсинки, юсси халла-ахо
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, Юсси Халла-ахо
В Финляндии активисты прервали обсуждение проекта о выдворении беженцев

Финские активисты прервали обсуждение проекта о беженцах на границе с Россией

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Обсуждение законопроекта о выдворении беженцев в парламенте Финляндии было прервано активистами, скандирующими призыв к депутатам проголосовать против закона.
Активисты несколько раз прокричали лозунги "Финляндия нарушает верховенство закона", "голосуйте за свои ценности" и "ни один человек не является незаконным". Трансляция велась на сайте парламента.
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
ООН беспокоят планы финнов ограничить прием беженцев на границе с Россией
26 марта, 22:46
Спикер парламента Юсси Халла-ахо попросил вывести из зала лиц, мешающих проведению заседания, после чего обсуждение законопроекта продолжилось.
Финский парламент в пятницу рассматривает во втором чтении закон о выдворении беженцев. Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.
Согласно законопроекту "О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающему выдворение беженцев, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части финской границы. По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках этого законопроекта беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении.
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"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей
7 июля, 22:55
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), финские юристы и общественники выражали обеспокоенность законопроектом, поскольку он не соответствует международному праву и создает опасный прецедент для отмены обязательств, связанных с предоставлением убежища.
Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
"Вынужденный шаг". Почему Россия позволила НАТО дойти до своих границ
11 июля, 08:00
 
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