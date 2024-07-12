Половина финнов не поддерживает отправку военных на Украину, показал опрос
Helsingin Sanomat: половина финнов не поддерживает отправку военных на Украину
В центре Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Половина финнов не поддерживают отправку западных военных на Украину, следует из опроса, проведенного по заказу газеты Helsingin Sanomat.
По данным опроса, 50% финнов убеждены, что западным странам необходимо избегать эскалации конфликта и не отправлять военных на Украину. Противоположного мнения придерживается 31% респондентов, по их мнению, отправка военных необходима. 18% голосовавших не смогли ответить на этот вопрос.
Опрос показал, что, по мнению 60% финнов, Финляндия на данный момент оказывает достаточную поддержку Украине. Исследование также включало вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС. Четверть респондентов сочли эту идею нежелательной, положительно к ней отнеслись 52% финнов, 23% не смогли ответить. При этом на уточняющий вопрос о том, поддержат ли финны членство Украины в ЕС, если оно произведет революцию в сельскохозяйственной политике союза, положительно ответили только 37% респондентов. 33% посчитали такой расклад нежелательным, а 29% не заняли какой-либо позиции.
Опрос проводился с 19 по 24 июня среди 1120 человек старше 18 лет за исключением жителей Аландских островов. Погрешность составила 2,9 процентных пункта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.