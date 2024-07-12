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Половина финнов не поддерживает отправку военных на Украину, показал опрос - РИА Новости, 12.07.2024
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10:05 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959153261.html
Половина финнов не поддерживает отправку военных на Украину, показал опрос
Половина финнов не поддерживает отправку военных на Украину, показал опрос - РИА Новости, 12.07.2024
Половина финнов не поддерживает отправку военных на Украину, показал опрос
Половина финнов не поддерживают отправку западных военных на Украину, следует из опроса, проведенного по заказу газеты Helsingin Sanomat. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:05
2024-07-12T10:05
украина
россия
финляндия
евросоюз
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Половина финнов не поддерживают отправку западных военных на Украину, следует из опроса, проведенного по заказу газеты Helsingin Sanomat. По данным опроса, 50% финнов убеждены, что западным странам необходимо избегать эскалации конфликта и не отправлять военных на Украину. Противоположного мнения придерживается 31% респондентов, по их мнению, отправка военных необходима. 18% голосовавших не смогли ответить на этот вопрос. Опрос показал, что, по мнению 60% финнов, Финляндия на данный момент оказывает достаточную поддержку Украине. Исследование также включало вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС. Четверть респондентов сочли эту идею нежелательной, положительно к ней отнеслись 52% финнов, 23% не смогли ответить. При этом на уточняющий вопрос о том, поддержат ли финны членство Украины в ЕС, если оно произведет революцию в сельскохозяйственной политике союза, положительно ответили только 37% респондентов. 33% посчитали такой расклад нежелательным, а 29% не заняли какой-либо позиции. Опрос проводился с 19 по 24 июня среди 1120 человек старше 18 лет за исключением жителей Аландских островов. Погрешность составила 2,9 процентных пункта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240710/ekspert-1958734449.html
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украина, россия, финляндия, евросоюз, нато, в мире
Украина, Россия, Финляндия, Евросоюз, НАТО, В мире
Половина финнов не поддерживает отправку военных на Украину, показал опрос

Helsingin Sanomat: половина финнов не поддерживает отправку военных на Украину

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВ центре Хельсинки
В центре Хельсинки - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В центре Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Половина финнов не поддерживают отправку западных военных на Украину, следует из опроса, проведенного по заказу газеты Helsingin Sanomat.
По данным опроса, 50% финнов убеждены, что западным странам необходимо избегать эскалации конфликта и не отправлять военных на Украину. Противоположного мнения придерживается 31% респондентов, по их мнению, отправка военных необходима. 18% голосовавших не смогли ответить на этот вопрос.
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Опрос показал, что, по мнению 60% финнов, Финляндия на данный момент оказывает достаточную поддержку Украине. Исследование также включало вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС. Четверть респондентов сочли эту идею нежелательной, положительно к ней отнеслись 52% финнов, 23% не смогли ответить. При этом на уточняющий вопрос о том, поддержат ли финны членство Украины в ЕС, если оно произведет революцию в сельскохозяйственной политике союза, положительно ответили только 37% респондентов. 33% посчитали такой расклад нежелательным, а 29% не заняли какой-либо позиции.
Опрос проводился с 19 по 24 июня среди 1120 человек старше 18 лет за исключением жителей Аландских островов. Погрешность составила 2,9 процентных пункта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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