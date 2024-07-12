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В Башкирии эвакуировали более 45 детей из лагеря из-за подъема уровня реки - РИА Новости, 12.07.2024
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19:45 12.07.2024 (обновлено: 20:00 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/evakuatsiya-1959343296.html
В Башкирии эвакуировали более 45 детей из лагеря из-за подъема уровня реки
В Башкирии эвакуировали более 45 детей из лагеря из-за подъема уровня реки - РИА Новости, 12.07.2024
В Башкирии эвакуировали более 45 детей из лагеря из-за подъема уровня реки
Спасатели эвакуировали из башкирского лагеря более 45 детей из-за подъёма уровня реки Большой Ик после дождя, но вывоз ещё 31 ребёнка приостановлен в связи с... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:45
2024-07-12T20:00
происшествия
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из башкирского лагеря более 45 детей из-за подъёма уровня реки Большой Ик после дождя, но вывоз ещё 31 ребёнка приостановлен в связи с высоким уровнем воды, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. "В связи с подъемом уровня воды в реке Большой Ик в детском оздоровительном центре "Мурадым" организовано досрочное закрытие смены с вывозом детей по домам. Вывоз производится через брод реки Большой Ик вахтовым автобусом. Уже вывезено 49 человек, в том числе 46 детей",- говорится в сообщении. В ведомстве сообщают, что в настоящее время эвакуация детей приостановлена в связи с большим уровнем воды. "В лагере осталось 44 человека, в том числе 31 ребенок. Запас еды и питьевой воды имеется в необходимом количестве. Угроза подтопления лагеря отсутствует. Жалоб не поступало", - добавили спасатели. На месте дежурят спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС. Имеются лодки и спасательные жилеты. Привлечено 21 человек и 8 единиц техники. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб. Ситуация находится на контроле, информирует ведомство. В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии РИА Новости уточнили, что уровень горной реки Большой Ик поднялся после обильных осадков.
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происшествия, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии эвакуировали более 45 детей из лагеря из-за подъема уровня реки

В Башкирии эвакуировали из лагеря 46 детей из-за подъема уровня реки Большой Ик

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramДетский лагерь, из которого эвакуировали более 45 детей из-за подъёма уровня реки Большой Ик после дождя в Башкирии
Детский лагерь, из которого эвакуировали более 45 детей из-за подъёма уровня реки Большой Ик после дождя в Башкирии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Детский лагерь, из которого эвакуировали более 45 детей из-за подъёма уровня реки Большой Ик после дождя в Башкирии
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из башкирского лагеря более 45 детей из-за подъёма уровня реки Большой Ик после дождя, но вывоз ещё 31 ребёнка приостановлен в связи с высоким уровнем воды, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
"В связи с подъемом уровня воды в реке Большой Ик в детском оздоровительном центре "Мурадым" организовано досрочное закрытие смены с вывозом детей по домам. Вывоз производится через брод реки Большой Ик вахтовым автобусом. Уже вывезено 49 человек, в том числе 46 детей",- говорится в сообщении.
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В ведомстве сообщают, что в настоящее время эвакуация детей приостановлена в связи с большим уровнем воды. "В лагере осталось 44 человека, в том числе 31 ребенок. Запас еды и питьевой воды имеется в необходимом количестве. Угроза подтопления лагеря отсутствует. Жалоб не поступало", - добавили спасатели.
На месте дежурят спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС. Имеются лодки и спасательные жилеты. Привлечено 21 человек и 8 единиц техники. В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан работает оперативный штаб. Ситуация находится на контроле, информирует ведомство.
В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии РИА Новости уточнили, что уровень горной реки Большой Ик поднялся после обильных осадков.
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ПроисшествияРоссияРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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