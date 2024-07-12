https://ria.ru/20240712/efimov-1959097201.html

Ефимов: на юге Москвы реализуют 12 проектов КРТ

Ефимов: на юге Москвы реализуют 12 проектов КРТ - РИА Новости, 12.07.2024

Ефимов: на юге Москвы реализуют 12 проектов КРТ

Власти Москвы в первой половине 2024 года опубликовали проекты решений о комплексном развитии территорий (КРТ) для 32 площадок, при этом 12 из них находятся на... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T09:06

2024-07-12T09:06

2024-07-12T09:06

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 12 июля - РИА Новости. Власти Москвы в первой половине 2024 года опубликовали проекты решений о комплексном развитии территорий (КРТ) для 32 площадок, при этом 12 из них находятся на юге города, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."На 12 территориях общей площадью более 72 гектаров планируется построить городские пространства, в которых появится свыше 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, инвестиции в проекты составят порядка 492 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – свыше 11 миллиардов рублей. "В результате будет создано около 23,5 тысячи рабочих мест", – отметил заммэра.В пресс-релизе уточнили, что участки находятся в районах Бирюлево Восточное, Даниловский, Донской, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон и Орехово-Борисово Северное.Одна из самых больших территорий находится в районе Даниловский, ее площадь превышает 29 гектаров, обратил внимание руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что благодаря реорганизации двух участков на части бывшей промзоны "ЗИЛ" построят свыше 1 миллиона "квадратов" недвижимости."Здесь появится 525 тысяч квадратных метров жилья, объем общественно-деловой застройки составит 569 тысяч квадратных метров. По итогам редевелопмента участков создадут более 16 тысяч рабочих мест", – подчеркнул Гаман.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240711/detali-1958856635.html

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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва