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В Челябинске назвали причину столкновения двух трамваев - РИА Новости, 12.07.2024
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12:40 12.07.2024 (обновлено: 12:59 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/dtp-1959208222.html
В Челябинске назвали причину столкновения двух трамваев
В Челябинске назвали причину столкновения двух трамваев - РИА Новости, 12.07.2024
В Челябинске назвали причину столкновения двух трамваев
Обрыв буксировочного устройства при транспортировке неисправного трамвая стал причиной столкновения трамваев в Златоусте, сообщила пресс-служба миндортранса... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:40
2024-07-12T12:59
происшествия
златоуст
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Обрыв буксировочного устройства при транспортировке неисправного трамвая стал причиной столкновения трамваев в Златоусте, сообщила пресс-служба миндортранса Челябинской области.По данным региональной ГАИ, утром в Златоусте столкнулись два трамвая, после чего один из них продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет, она скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров."По предварительным данным, столкновение произошло во время транспортировки неисправного трамвая в депо. Произошел обрыв буксировочного устройства, и вагон врезался в трамвай, следующий в попутном направлении", - говорится в сообщении.По данным минздрава региона, в аварии 5 человек пострадали, четверо из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Часть пострадавших с легкими травмами самостоятельно обратились в травмпункт.По поручению губернатора региона Алексея Текслера в региональном миндортрансе создана областная комиссия, которая будет разбираться в причинах произошедшего. В ее состав вошли представители министерства общественной безопасности, миндора, ГИБДД, прокуратуры, ЧелябГЭТ, администрации Златоуста.
https://ria.ru/20240326/dtp-1935950375.html
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происшествия, златоуст, челябинская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Златоуст, Челябинская область, ГИБДД МВД РФ
В Челябинске назвали причину столкновения двух трамваев

Обрыв буксира при транспортировке неисправного трамвая привел к ДТП в Златоусте

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской областиСтолкновение трамваев в Златоусте
Столкновение трамваев в Златоусте - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области
Столкновение трамваев в Златоусте
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Обрыв буксировочного устройства при транспортировке неисправного трамвая стал причиной столкновения трамваев в Златоусте, сообщила пресс-служба миндортранса Челябинской области.
По данным региональной ГАИ, утром в Златоусте столкнулись два трамвая, после чего один из них продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет, она скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров.
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«
"По предварительным данным, столкновение произошло во время транспортировки неисправного трамвая в депо. Произошел обрыв буксировочного устройства, и вагон врезался в трамвай, следующий в попутном направлении", - говорится в сообщении.
По данным минздрава региона, в аварии 5 человек пострадали, четверо из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Часть пострадавших с легкими травмами самостоятельно обратились в травмпункт.
По поручению губернатора региона Алексея Текслера в региональном миндортрансе создана областная комиссия, которая будет разбираться в причинах произошедшего. В ее состав вошли представители министерства общественной безопасности, миндора, ГИБДД, прокуратуры, ЧелябГЭТ, администрации Златоуста.
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