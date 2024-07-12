https://ria.ru/20240712/dtp-1959208222.html

В Челябинске назвали причину столкновения двух трамваев

В Челябинске назвали причину столкновения двух трамваев - РИА Новости, 12.07.2024

В Челябинске назвали причину столкновения двух трамваев

Обрыв буксировочного устройства при транспортировке неисправного трамвая стал причиной столкновения трамваев в Златоусте, сообщила пресс-служба миндортранса... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:40

2024-07-12T12:40

2024-07-12T12:59

происшествия

златоуст

челябинская область

гибдд мвд рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Обрыв буксировочного устройства при транспортировке неисправного трамвая стал причиной столкновения трамваев в Златоусте, сообщила пресс-служба миндортранса Челябинской области.По данным региональной ГАИ, утром в Златоусте столкнулись два трамвая, после чего один из них продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет, она скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров."По предварительным данным, столкновение произошло во время транспортировки неисправного трамвая в депо. Произошел обрыв буксировочного устройства, и вагон врезался в трамвай, следующий в попутном направлении", - говорится в сообщении.По данным минздрава региона, в аварии 5 человек пострадали, четверо из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Часть пострадавших с легкими травмами самостоятельно обратились в травмпункт.По поручению губернатора региона Алексея Текслера в региональном миндортрансе создана областная комиссия, которая будет разбираться в причинах произошедшего. В ее состав вошли представители министерства общественной безопасности, миндора, ГИБДД, прокуратуры, ЧелябГЭТ, администрации Златоуста.

https://ria.ru/20240326/dtp-1935950375.html

https://ria.ru/20240608/dtp-1951594100.html

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происшествия, златоуст, челябинская область, гибдд мвд рф