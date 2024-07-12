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После ДТП с трамваями в Златоусте умер один человек - РИА Новости, 12.07.2024
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12:19 12.07.2024 (обновлено: 12:27 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/dtp-1959202302.html
После ДТП с трамваями в Златоусте умер один человек
После ДТП с трамваями в Златоусте умер один человек - РИА Новости, 12.07.2024
После ДТП с трамваями в Златоусте умер один человек
Четыре человека госпитализированы после ДТП с двумя трамваями в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:19
2024-07-12T12:27
златоуст
происшествия
челябинская область
россия
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после ДТП с двумя трамваями в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба минздрава региона.По данным региональной ГАИ, ДТП произошло 12 июля в 11.35 (09.35 мск) в городе Златоуст по пр. Гагарина у д. 1 - столкнулись 2 трамвая, после чего трамвай продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет. Пешеход скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров."Пять человек пострадало, 4 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Один человек скончался. Часть пострадавших с легкими травмами самостоятельно обращается в травмпункт города Златоуст", - говорится в сообщении.По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, к оказанию медицинской помощи подключены ведущие специалисты Областной клинической больницы.После ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).
https://ria.ru/20240606/tramvai-1951016611.html
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златоуст, происшествия, челябинская область, россия, алексей текслер, дтп
Златоуст, Происшествия, Челябинская область, Россия, Алексей Текслер, ДТП
После ДТП с трамваями в Златоусте умер один человек

Четыре человека госпитализированы, один умер после ДТП с трамваями в Златоусте

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской областиСтолкновение трамваев в Златоусте
Столкновение трамваев в Златоусте - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области
Столкновение трамваев в Златоусте
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после ДТП с двумя трамваями в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба минздрава региона.
По данным региональной ГАИ, ДТП произошло 12 июля в 11.35 (09.35 мск) в городе Златоуст по пр. Гагарина у д. 1 - столкнулись 2 трамвая, после чего трамвай продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет. Пешеход скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров.
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"Пять человек пострадало, 4 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Один человек скончался. Часть пострадавших с легкими травмами самостоятельно обращается в травмпункт города Златоуст", - говорится в сообщении.
По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, к оказанию медицинской помощи подключены ведущие специалисты Областной клинической больницы.
После ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).
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