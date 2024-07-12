После ДТП с трамваями в Златоусте умер один человек
Четыре человека госпитализированы, один умер после ДТП с трамваями в Златоусте
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской областиСтолкновение трамваев в Златоусте
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области
Столкновение трамваев в Златоусте
ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после ДТП с двумя трамваями в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба минздрава региона.
По данным региональной ГАИ, ДТП произошло 12 июля в 11.35 (09.35 мск) в городе Златоуст по пр. Гагарина у д. 1 - столкнулись 2 трамвая, после чего трамвай продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет. Пешеход скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров.
"Пять человек пострадало, 4 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Один человек скончался. Часть пострадавших с легкими травмами самостоятельно обращается в травмпункт города Златоуст", - говорится в сообщении.
По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, к оказанию медицинской помощи подключены ведущие специалисты Областной клинической больницы.
После ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).