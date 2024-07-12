https://ria.ru/20240712/dtp-1959202302.html

После ДТП с трамваями в Златоусте умер один человек

После ДТП с трамваями в Златоусте умер один человек - РИА Новости, 12.07.2024

После ДТП с трамваями в Златоусте умер один человек

Четыре человека госпитализированы после ДТП с двумя трамваями в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:19

2024-07-12T12:19

2024-07-12T12:27

златоуст

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алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после ДТП с двумя трамваями в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба минздрава региона.По данным региональной ГАИ, ДТП произошло 12 июля в 11.35 (09.35 мск) в городе Златоуст по пр. Гагарина у д. 1 - столкнулись 2 трамвая, после чего трамвай продвинулся вперед и совершил наезд на пешехода, женщину примерно 60 лет. Пешеход скончалась, также травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров."Пять человек пострадало, 4 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Один человек скончался. Часть пострадавших с легкими травмами самостоятельно обращается в травмпункт города Златоуст", - говорится в сообщении.По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, к оказанию медицинской помощи подключены ведущие специалисты Областной клинической больницы.После ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

https://ria.ru/20240606/tramvai-1951016611.html

https://ria.ru/20240709/dtp-1958473900.html

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