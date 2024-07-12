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В Архангельске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.07.2024
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11:12 12.07.2024 (обновлено: 12:41 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/dtp-1959173393.html
В Архангельске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
В Архангельске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.07.2024
В Архангельске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Два автобуса МАЗ 64-го маршрута столкнулись в Архангельске, пострадали оба водителя, два кондуктора и два пассажира, сообщили в отделе ГАИ УМВД по городу... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:12
2024-07-12T12:41
происшествия
архангельск
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МУРМАНСК, 12 июл – РИА Новости. Два автобуса МАЗ 64-го маршрута столкнулись в Архангельске, пострадали оба водителя, два кондуктора и два пассажира, сообщили в отделе ГАИ УМВД по городу Архангельску. Авария произошла в четверг вечером на проспекте Ленинградском. "Установлено, что водитель... управляя автобусом МАЗ (в автобусе находилось три пассажира), двигаясь на конечную остановку… утратил контроль над движением транспортного средства и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся со встречного направления в сторону центра города автобусом МАЗ", - говорится в сообщении. Отмечается, что стаж первого водителя – 24 года, второго - год. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получил водитель автобуса, который двигался по маршруту "ул. Силикатчиков – ЖД вокзал", он госпитализирован в реанимацию. Разовая медицинская помощь оказана кондуктору этого автобуса. Также разовая медицинская помощь оказана водителю и всем троим пассажирам, в том числе кондуктору автобуса, который следовал на конечную остановку "ул. Силикатчиков".
https://ria.ru/20240712/peshekhod-1959171804.html
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происшествия, архангельск
Происшествия, Архангельск
В Архангельске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Архангельске

© Фото : Госавтоинспекция Архангельской области/ВКонтактеМесто столкновения автобусов МАЗ на Ленинградском проспекте в Архангельске. 12 июля 2024
Место столкновения автобусов МАЗ на Ленинградском проспекте в Архангельске. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Госавтоинспекция Архангельской области/ВКонтакте
Место столкновения автобусов МАЗ на Ленинградском проспекте в Архангельске. 12 июля 2024
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 12 июл – РИА Новости. Два автобуса МАЗ 64-го маршрута столкнулись в Архангельске, пострадали оба водителя, два кондуктора и два пассажира, сообщили в отделе ГАИ УМВД по городу Архангельску.
Авария произошла в четверг вечером на проспекте Ленинградском. "Установлено, что водитель... управляя автобусом МАЗ (в автобусе находилось три пассажира), двигаясь на конечную остановку… утратил контроль над движением транспортного средства и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся со встречного направления в сторону центра города автобусом МАЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стаж первого водителя – 24 года, второго - год. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получил водитель автобуса, который двигался по маршруту "ул. Силикатчиков – ЖД вокзал", он госпитализирован в реанимацию. Разовая медицинская помощь оказана кондуктору этого автобуса.
Также разовая медицинская помощь оказана водителю и всем троим пассажирам, в том числе кондуктору автобуса, который следовал на конечную остановку "ул. Силикатчиков".
Место столкновения трамваев в Златоусте. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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ПроисшествияАрхангельск
 
 
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