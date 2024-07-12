https://ria.ru/20240712/dtp-1959173393.html
В Архангельске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
В Архангельске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.07.2024
В Архангельске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Два автобуса МАЗ 64-го маршрута столкнулись в Архангельске, пострадали оба водителя, два кондуктора и два пассажира, сообщили в отделе ГАИ УМВД по городу... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:12
2024-07-12T11:12
2024-07-12T12:41
происшествия
архангельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959208056_0:373:2056:1530_1920x0_80_0_0_ce721cc156e2e7a5e5b273cdffbe6aa2.jpg
МУРМАНСК, 12 июл – РИА Новости. Два автобуса МАЗ 64-го маршрута столкнулись в Архангельске, пострадали оба водителя, два кондуктора и два пассажира, сообщили в отделе ГАИ УМВД по городу Архангельску. Авария произошла в четверг вечером на проспекте Ленинградском. "Установлено, что водитель... управляя автобусом МАЗ (в автобусе находилось три пассажира), двигаясь на конечную остановку… утратил контроль над движением транспортного средства и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся со встречного направления в сторону центра города автобусом МАЗ", - говорится в сообщении. Отмечается, что стаж первого водителя – 24 года, второго - год. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получил водитель автобуса, который двигался по маршруту "ул. Силикатчиков – ЖД вокзал", он госпитализирован в реанимацию. Разовая медицинская помощь оказана кондуктору этого автобуса. Также разовая медицинская помощь оказана водителю и всем троим пассажирам, в том числе кондуктору автобуса, который следовал на конечную остановку "ул. Силикатчиков".
https://ria.ru/20240712/peshekhod-1959171804.html
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959208056_0:34:2056:1576_1920x0_80_0_0_f08e40f40eadde4256bb5d6adcd8a27d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск
Происшествия, Архангельск
В Архангельске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Архангельске
МУРМАНСК, 12 июл – РИА Новости. Два автобуса МАЗ 64-го маршрута столкнулись в Архангельске, пострадали оба водителя, два кондуктора и два пассажира, сообщили в отделе ГАИ УМВД по городу Архангельску.
Авария произошла в четверг вечером на проспекте Ленинградском. "Установлено, что водитель... управляя автобусом МАЗ (в автобусе находилось три пассажира), двигаясь на конечную остановку… утратил контроль над движением транспортного средства и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся со встречного направления в сторону центра города автобусом МАЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стаж первого водителя – 24 года, второго - год. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получил водитель автобуса, который двигался по маршруту "ул. Силикатчиков – ЖД вокзал", он госпитализирован в реанимацию. Разовая медицинская помощь оказана кондуктору этого автобуса.
Также разовая медицинская помощь оказана водителю и всем троим пассажирам, в том числе кондуктору автобуса, который следовал на конечную остановку "ул. Силикатчиков".