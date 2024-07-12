https://ria.ru/20240712/dtp-1959173393.html

В Архангельске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

В Архангельске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.07.2024

В Архангельске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Два автобуса МАЗ 64-го маршрута столкнулись в Архангельске, пострадали оба водителя, два кондуктора и два пассажира, сообщили в отделе ГАИ УМВД по городу... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:12

2024-07-12T11:12

2024-07-12T12:41

происшествия

архангельск

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МУРМАНСК, 12 июл – РИА Новости. Два автобуса МАЗ 64-го маршрута столкнулись в Архангельске, пострадали оба водителя, два кондуктора и два пассажира, сообщили в отделе ГАИ УМВД по городу Архангельску. Авария произошла в четверг вечером на проспекте Ленинградском. "Установлено, что водитель... управляя автобусом МАЗ (в автобусе находилось три пассажира), двигаясь на конечную остановку… утратил контроль над движением транспортного средства и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся со встречного направления в сторону центра города автобусом МАЗ", - говорится в сообщении. Отмечается, что стаж первого водителя – 24 года, второго - год. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получил водитель автобуса, который двигался по маршруту "ул. Силикатчиков – ЖД вокзал", он госпитализирован в реанимацию. Разовая медицинская помощь оказана кондуктору этого автобуса. Также разовая медицинская помощь оказана водителю и всем троим пассажирам, в том числе кондуктору автобуса, который следовал на конечную остановку "ул. Силикатчиков".

https://ria.ru/20240712/peshekhod-1959171804.html

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельск