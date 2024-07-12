https://ria.ru/20240712/dtp-1959169283.html

В Челябинске восемь человек пострадали из-за столкновения двух трамваев

В Челябинске восемь человек пострадали из-за столкновения двух трамваев - РИА Новости, 12.07.2024

В Челябинске восемь человек пострадали из-за столкновения двух трамваев

Водитель и семь пассажиров в пятницу получили травмы после столкновения двух трамваев в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД России по... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:59

2024-07-12T10:59

2024-07-12T11:22

челябинск

златоуст

гибдд мвд рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Водитель и семь пассажиров в пятницу получили травмы после столкновения двух трамваев в Златоусте Челябинской области, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону."Сегодня, 12 июля в 11.35 (09.35 мск) в городе Златоуст по пр. Гагарина у д. 1 произошло столкновение двух трамваев ... травмы получили водитель трамвая и 7 пассажиров", - говорится в сообщении.Все пострадавшие взрослые, они доставлены в медицинское учреждение, уточняется в сообщении.Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

челябинск

златоуст

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