https://ria.ru/20240712/dtp-1959141787.html
В Нижегородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП
В Нижегородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП - РИА Новости, 12.07.2024
В Нижегородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП
Трое из пяти человек, пострадавших при столкновении 11 автомобилей в Нижегородской области, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщает... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:09
2024-07-12T09:09
2024-07-12T09:09
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Трое из пяти человек, пострадавших при столкновении 11 автомобилей в Нижегородской области, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщает министерство здравоохранения региона. Ранее сообщалось, что рано утром в пятницу на Московском шоссе возле поселка Строителей водитель большегруза, не среагировав на остановку стоящих впереди машин, столкнулся с 10 автомобилями. Пострадали 5 человек. "В результате ДТП на Московском шоссе пострадали 5 человек, в том числе двое детей. В больницу скорой медицинской помощи Дзержинска доставлены 3 человека, из них двое детей. В настоящее время врачи проводят обследования, по предварительной информации, состояние пострадавших - средней степени тяжести", - говорится в сообщении Минздрава Нижегородской области. Также отмечается, что двум взрослым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, от дальнейшего обследования они отказались.
https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
В Нижегородской области госпитализировали троих пострадавших в массовом ДТП
Минздрав Нижегородской области сообщил о состоянии трех пострадавших в ДТП