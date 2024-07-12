После массового ДТП на трассе "Дон" возбудили уголовное дело
После массового ДТП с тремя погибшими на трассе "Дон" возбудили уголовное дело
© Фото : Прокуратура Ростовской области/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение 5 автомобилей на пункте взимания платы на автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области
Место ДТП, где произошло столкновение 5 автомобилей на пункте взимания платы на автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после аварии на пункте взимания платы на М-4 "Дон" в Ростовской области, где погибли три человека, сообщил журналистам представитель региональной прокуратуры.
Как сообщала ГИБДД, в четверг вечером на 803 километре М-4 "Дон" в Чертковском районе на пункте взимания платы столкнулись пять автомобилей - "ГАЗон Next", LADA Granta, Haval, Kia Rio и Kia Ceed. В LADA погибли водитель, пассажир и 11-летний мальчик. Кроме того, по уточненным данным, пострадали водитель и пассажир Haval.
По информации прокуратуры, в ДТП участвовали шесть автомобилей.
© gibdd161Момент столкновения автомобилей на пункте взимания платы в Ростовской области
© gibdd161
Момент столкновения автомобилей на пункте взимания платы в Ростовской области
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"По указанному факту правоохранительным органом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ход расследования которого взят прокуратурой на контроль", - сказал представитель ведомства.
Также прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.