https://ria.ru/20240712/donetsk-1959206459.html

Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела

Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела - РИА Новости, 12.07.2024

Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела

Маршрутный автобус поврежден при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке, есть пострадавший, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:31

2024-07-12T12:31

2024-07-12T12:32

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июн – РИА Новости. Маршрутный автобус поврежден при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке, есть пострадавший, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в районе шахты имени Скочинского поврежден автобус маршрута №41. Есть пострадавший, информация уточняется", - написал Кулемзин. Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ сбросили по одному боеприпасу в Петровском и Кировском районах Донецка.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

донецк

кировский район

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