https://ria.ru/20240712/donetsk-1959206459.html
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела - РИА Новости, 12.07.2024
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела
Маршрутный автобус поврежден при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке, есть пострадавший, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:31
2024-07-12T12:31
2024-07-12T12:32
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 июн – РИА Новости. Маршрутный автобус поврежден при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке, есть пострадавший, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в районе шахты имени Скочинского поврежден автобус маршрута №41. Есть пострадавший, информация уточняется", - написал Кулемзин. Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ сбросили по одному боеприпасу в Петровском и Кировском районах Донецка.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении автобуса при сбросе боеприпаса с БПЛА