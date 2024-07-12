https://ria.ru/20240712/donetsk-1959179669.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 12.07.2024

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка и выпустили по городу одиннадцать натовских снарядов, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:26

2024-07-12T11:26

2024-07-12T12:24

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка и выпустили по городу одиннадцать натовских снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Атаку дрона ведомство зафиксировало в 10:40."Сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", — говорится в публикации. Ночью, в 1:35, ВСУ выпустили по этому же району три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Затем, с 6:00 до 10:10, они трижды обстреляли Петровский и Кировский районы в общей сложности восемью снарядами. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский — на западной окраине. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия