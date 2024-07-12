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Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 12.07.2024 (обновлено: 12:24 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/donetsk-1959179669.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 12.07.2024
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка и выпустили по городу одиннадцать натовских снарядов, сообщило в Telegram-канале РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:26
2024-07-12T12:24
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка и выпустили по городу одиннадцать натовских снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Атаку дрона ведомство зафиксировало в 10:40."Сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", — говорится в публикации. Ночью, в 1:35, ВСУ выпустили по этому же району три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Затем, с 6:00 до 10:10, они трижды обстреляли Петровский и Кировский районы в общей сложности восемью снарядами. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский — на западной окраине. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку одиннадцать снарядов

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса
Фрагмент кассетного боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка и выпустили по городу одиннадцать натовских снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Атаку дрона ведомство зафиксировало в 10:40.
Дорога смерти в Донецке. ВСУ бьют беспилотниками по гражданским - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
5 июня, 04:35
"Сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", — говорится в публикации.
Ночью, в 1:35, ВСУ выпустили по этому же району три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Затем, с 6:00 до 10:10, они трижды обстреляли Петровский и Кировский районы в общей сложности восемью снарядами.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский — на западной окраине.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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