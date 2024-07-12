Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку одиннадцать снарядов
Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка и выпустили по городу одиннадцать натовских снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Атаку дрона ведомство зафиксировало в 10:40.
"Сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", — говорится в публикации.
Ночью, в 1:35, ВСУ выпустили по этому же району три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Затем, с 6:00 до 10:10, они трижды обстреляли Петровский и Кировский районы в общей сложности восемью снарядами.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский — на западной окраине.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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