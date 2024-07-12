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В ДНР ассистент миссии ОБСЕ получил 14 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 12.07.2024
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10:45 12.07.2024 (обновлено: 12:08 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/dnr-1959162043.html
В ДНР ассистент миссии ОБСЕ получил 14 лет колонии за шпионаж
В ДНР ассистент миссии ОБСЕ получил 14 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 12.07.2024
В ДНР ассистент миссии ОБСЕ получил 14 лет колонии за шпионаж
Верховный суд ДНР приговорил за шпионаж к 14 годам колонии строгого режима ассистента специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:45
2024-07-12T12:08
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил за шпионаж к 14 годам колонии строгого режима ассистента специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине 56-летнего Вадима Голды. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении. Суд установил, что в декабре 2021 года Голда в ДНР выполнял разведывательное задание в интересах иностранной разведки. Он собирал данные об объектах промышленности республики. В дальнейшем по данным объектам наносились ракетные удары, причинившие ущерб более чем на 96,9 миллиона рублей. Кроме того, отмечает ведомство, информация могла быть использована против Вооруженных сил России и гражданских лиц. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Голде наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://radiosputnik.ru/20240704/popov-1957315043.html
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донецкая народная республика, россия, украина, обсе
Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, ОБСЕ
В ДНР ассистент миссии ОБСЕ получил 14 лет колонии за шпионаж

Верховный суд ДНР приговорил сотрудника миссии ОБСЕ Голду к 14 годам за шпионаж

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил за шпионаж к 14 годам колонии строгого режима ассистента специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине 56-летнего Вадима Голды. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.
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Суд установил, что в декабре 2021 года Голда в ДНР выполнял разведывательное задание в интересах иностранной разведки. Он собирал данные об объектах промышленности республики. В дальнейшем по данным объектам наносились ракетные удары, причинившие ущерб более чем на 96,9 миллиона рублей.
Кроме того, отмечает ведомство, информация могла быть использована против Вооруженных сил России и гражданских лиц.
«
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Голде наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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