В ДНР ассистент миссии ОБСЕ получил 14 лет колонии за шпионаж
Верховный суд ДНР приговорил сотрудника миссии ОБСЕ Голду к 14 годам за шпионаж
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил за шпионаж к 14 годам колонии строгого режима ассистента специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине 56-летнего Вадима Голды. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.
Суд установил, что в декабре 2021 года Голда в ДНР выполнял разведывательное задание в интересах иностранной разведки. Он собирал данные об объектах промышленности республики. В дальнейшем по данным объектам наносились ракетные удары, причинившие ущерб более чем на 96,9 миллиона рублей.
Кроме того, отмечает ведомство, информация могла быть использована против Вооруженных сил России и гражданских лиц.
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"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Голде наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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