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МИД прокомментировал перенос женевских дискуссий по Закавказью - РИА Новости, 12.07.2024
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04:36 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/diskussii-1959125788.html
МИД прокомментировал перенос женевских дискуссий по Закавказью
МИД прокомментировал перенос женевских дискуссий по Закавказью - РИА Новости, 12.07.2024
МИД прокомментировал перенос женевских дискуссий по Закавказью
Российская сторона считает преждевременным называть конкретные столицы и сроки "переезда" женевских дискуссий по Закавказью, работа продолжается, такое мнение... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T04:36
2024-07-12T04:36
в мире
россия
закавказье
женева (город)
михаил галузин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская сторона считает преждевременным называть конкретные столицы и сроки "переезда" женевских дискуссий по Закавказью, работа продолжается, такое мнение высказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "В первую очередь хотел бы разъяснить, что российская сторона не ставит под сомнение востребованность самого переговорного формата, но при этом выступает за смену места его проведения", - подчеркнул он. Галузин обратил внимание на то, что "для нас это два разных вопроса". "С одной стороны, переговорная платформа за годы ее работы доказала свою полезность", - добавил замглавы МИД России. Он рассказал, что "во многом благодаря ей удается поддерживать относительное спокойствие в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, купировать риски эскалации напряженности "на земле". Галузин также указал, что "необходимость переноса дискуссий из Женевы продиктована объективными причинами, вызванными окончательной потерей Швейцарией нейтралитета в контексте конфликта вокруг Украины". "Примеров практического участия Берна в агрессивной линии "коллективного Запада" множество, включая присоединение к антироссийским санкциям Евросоюза и солидаризацию с киевским режимом", - заметил он. "Именно эти обстоятельства вынудили нас поставить вопрос о переносе переговоров на территорию другого государства, власти которого, во-первых, воздерживались бы от любых шагов, способных нанести ущерб интересам кого-либо из участников переговорного процесса, и, во-вторых, обладали бы достаточным опытом по приему у себя международных диалоговых форматов", - сказал замглавы МИД РФ. Он подытожил, что пока рано называть сроки такого переноса и географию. "Назвать конкретные столицы и возможные сроки "переезда" считаем преждевременным, поскольку все еще продолжается работа по формированию необходимого для решения данного вопроса консенсуса", - отметил он. При этом Галузин обратил внимание на то, что "с российской позицией полностью солидарны абхазские и югоосетинские союзники". Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. В Женеве 25-26 июня состоялся 61-й раунд в формате дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
https://ria.ru/20240711/nato-1958883284.html
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в мире, россия, закавказье, женева (город), михаил галузин, евросоюз, оон, обсе
В мире, Россия, Закавказье, Женева (город), Михаил Галузин, Евросоюз, ООН, ОБСЕ
МИД прокомментировал перенос женевских дискуссий по Закавказью

В МИД России пока не называют сроки переезда женевских дискуссий по Закавказью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская сторона считает преждевременным называть конкретные столицы и сроки "переезда" женевских дискуссий по Закавказью, работа продолжается, такое мнение высказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"В первую очередь хотел бы разъяснить, что российская сторона не ставит под сомнение востребованность самого переговорного формата, но при этом выступает за смену места его проведения", - подчеркнул он. Галузин обратил внимание на то, что "для нас это два разных вопроса".
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"С одной стороны, переговорная платформа за годы ее работы доказала свою полезность", - добавил замглавы МИД России. Он рассказал, что "во многом благодаря ей удается поддерживать относительное спокойствие в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, купировать риски эскалации напряженности "на земле".
Галузин также указал, что "необходимость переноса дискуссий из Женевы продиктована объективными причинами, вызванными окончательной потерей Швейцарией нейтралитета в контексте конфликта вокруг Украины".
"Примеров практического участия Берна в агрессивной линии "коллективного Запада" множество, включая присоединение к антироссийским санкциям Евросоюза и солидаризацию с киевским режимом", - заметил он.
"Именно эти обстоятельства вынудили нас поставить вопрос о переносе переговоров на территорию другого государства, власти которого, во-первых, воздерживались бы от любых шагов, способных нанести ущерб интересам кого-либо из участников переговорного процесса, и, во-вторых, обладали бы достаточным опытом по приему у себя международных диалоговых форматов", - сказал замглавы МИД РФ.
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Он подытожил, что пока рано называть сроки такого переноса и географию.
"Назвать конкретные столицы и возможные сроки "переезда" считаем преждевременным, поскольку все еще продолжается работа по формированию необходимого для решения данного вопроса консенсуса", - отметил он.
При этом Галузин обратил внимание на то, что "с российской позицией полностью солидарны абхазские и югоосетинские союзники".
Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. В Женеве 25-26 июня состоялся 61-й раунд в формате дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
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