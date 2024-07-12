https://ria.ru/20240712/diskussii-1959125788.html

МИД прокомментировал перенос женевских дискуссий по Закавказью

МИД прокомментировал перенос женевских дискуссий по Закавказью - РИА Новости, 12.07.2024

МИД прокомментировал перенос женевских дискуссий по Закавказью

Российская сторона считает преждевременным называть конкретные столицы и сроки "переезда" женевских дискуссий по Закавказью, работа продолжается, такое мнение... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T04:36

2024-07-12T04:36

2024-07-12T04:36

в мире

россия

закавказье

женева (город)

михаил галузин

евросоюз

оон

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская сторона считает преждевременным называть конкретные столицы и сроки "переезда" женевских дискуссий по Закавказью, работа продолжается, такое мнение высказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "В первую очередь хотел бы разъяснить, что российская сторона не ставит под сомнение востребованность самого переговорного формата, но при этом выступает за смену места его проведения", - подчеркнул он. Галузин обратил внимание на то, что "для нас это два разных вопроса". "С одной стороны, переговорная платформа за годы ее работы доказала свою полезность", - добавил замглавы МИД России. Он рассказал, что "во многом благодаря ей удается поддерживать относительное спокойствие в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, купировать риски эскалации напряженности "на земле". Галузин также указал, что "необходимость переноса дискуссий из Женевы продиктована объективными причинами, вызванными окончательной потерей Швейцарией нейтралитета в контексте конфликта вокруг Украины". "Примеров практического участия Берна в агрессивной линии "коллективного Запада" множество, включая присоединение к антироссийским санкциям Евросоюза и солидаризацию с киевским режимом", - заметил он. "Именно эти обстоятельства вынудили нас поставить вопрос о переносе переговоров на территорию другого государства, власти которого, во-первых, воздерживались бы от любых шагов, способных нанести ущерб интересам кого-либо из участников переговорного процесса, и, во-вторых, обладали бы достаточным опытом по приему у себя международных диалоговых форматов", - сказал замглавы МИД РФ. Он подытожил, что пока рано называть сроки такого переноса и географию. "Назвать конкретные столицы и возможные сроки "переезда" считаем преждевременным, поскольку все еще продолжается работа по формированию необходимого для решения данного вопроса консенсуса", - отметил он. При этом Галузин обратил внимание на то, что "с российской позицией полностью солидарны абхазские и югоосетинские союзники". Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. В Женеве 25-26 июня состоялся 61-й раунд в формате дискуссий, делегацию России возглавлял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

https://ria.ru/20240711/nato-1958883284.html

https://ria.ru/20240514/aziya-1945775197.html

https://ria.ru/20240405/zakavkaze-1938129411.html

россия

закавказье

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, закавказье, женева (город), михаил галузин, евросоюз, оон, обсе