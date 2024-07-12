https://ria.ru/20240712/chinovniki-1959188185.html

В ФСБ рассказали, в чем обвиняются задержанные ивановские чиновники

В ФСБ рассказали, в чем обвиняются задержанные ивановские чиновники - РИА Новости, 12.07.2024

В ФСБ рассказали, в чем обвиняются задержанные ивановские чиновники

Сотрудники правительства Ивановской области заключили госконтракты на капремонт на сумму более 805 миллионов рублей, похитив большую часть средств, сообщили РИА РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:48

2024-07-12T11:48

2024-07-12T11:48

происшествия

ивановская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 12 июл - РИА Новости. Сотрудники правительства Ивановской области заключили госконтракты на капремонт на сумму более 805 миллионов рублей, похитив большую часть средств, сообщили РИА Новости в УФСБ России по региону. "Должностные лица (два руководящих работника правительства Ивановской области — ред.), явно превышая свои должностные полномочия, действуя из корыстной заинтересованности, с нарушением действующего законодательства обеспечили указанной фирме преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов по капитальному ремонту объектов социальной сферы на общую сумму более 850 миллионов рублей. При этом значительная часть поступавших в коммерческую организацию бюджетных денежных средств обналичивалась и распределялась среди участников преступной схемы", — сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240712/fsb-1959173584.html

ивановская область

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Кадры с подозреваемыми в коррупции сотрудниками правительства Ивановской области Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников правительства Ивановской области "высокого уровня", сообщили в управлении ФСБ. О ком конкретно идет речь, не уточняется. В ФСБ говорят, что фигуранты заключили госконтракты на капремонт на сумму более 805 млн рублей, похитив большую часть средств. 2024-07-12T11:48 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ивановская область, россия