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"Черноголовка" прекратит выпуск детского питания Heinz - РИА Новости, 12.07.2024
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12:21 12.07.2024 (обновлено: 12:27 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/chernogolovka-1959202822.html
"Черноголовка" прекратит выпуск детского питания Heinz
"Черноголовка" прекратит выпуск детского питания Heinz - РИА Новости, 12.07.2024
"Черноголовка" прекратит выпуск детского питания Heinz
Группа "Черноголовка" в сентябре прекратит выпуск детского питания Heinz и запустит бренд Gipopo - первые партии новой продукции поступят в магазины уже в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:21
2024-07-12T12:27
россия
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Группа "Черноголовка" в сентябре прекратит выпуск детского питания Heinz и запустит бренд Gipopo - первые партии новой продукции поступят в магазины уже в августе, сообщает компания на сайте. "Компания прекратит выпуск детского питания под брендом Heinz в сентябре. На смену ему придет новый бренд – Gipopo. Он разработан таким образом, чтобы обеспечить преемственность для потребителя, – в рецептурах, качестве продукции и дизайне упаковки. Первая партия поступит в торговую сеть уже в августе", - говорится в сообщении. Гендиректор ГК "Черноголовка" Наталия Сахнина, слова которой приводятся в сообщении, подчеркнула, что работу над новым брендом в компании начали больше года назад, еще на этапе сделки. При этом в дизайн-концепт упаковки намеренно включены элементы оформления продуктов Heinz, которые использовались до 2020 года. В свою очередь производство Gipopo будет преимущественно вестись на базе двух комбинатов детского питания, которые ранее в течение многих лет выпускали продукцию американского бренда. "Ассортимент будет максимально широким. К кашам и пюре добавятся снеки и готовые блюда для детей, а также напитки. Несмотря на значительное число новаций, основным лейтмотивом нового бренда является узнаваемость и преемственность в глазах потребителей детского питания. Все основные вкусы будут сохранены, изменение рецептур будет вестись выборочно – с учетом современных предпочтений и требований мам", - добавила она. В марте группа "Черноголовка" завершила сделку по покупке бизнеса детского питания американской компании Kraft Heinz в России, о заключении соответствующего соглашения сообщалось в марте прошлого года. "Черноголовка" ведет бизнес детского питания с 2020 года. У компании есть собственный бренд "Черноголовка бэйби", под которым выпускаются соки, молочные каши, фруктовые пюре и детские фрикадельки, важной частью ассортимента также является детская вода.
https://ria.ru/20240614/cola-1952754902.html
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россия, общество
Россия, Общество
"Черноголовка" прекратит выпуск детского питания Heinz

"Черноголовка" прекратит выпуск детского питания Heinz и запустит бренд Gipopo

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПроизводство детского питания Heinz
Производство детского питания Heinz - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Производство детского питания Heinz. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Группа "Черноголовка" в сентябре прекратит выпуск детского питания Heinz и запустит бренд Gipopo - первые партии новой продукции поступят в магазины уже в августе, сообщает компания на сайте.
"Компания прекратит выпуск детского питания под брендом Heinz в сентябре. На смену ему придет новый бренд – Gipopo. Он разработан таким образом, чтобы обеспечить преемственность для потребителя, – в рецептурах, качестве продукции и дизайне упаковки. Первая партия поступит в торговую сеть уже в августе", - говорится в сообщении.
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Гендиректор ГК "Черноголовка" Наталия Сахнина, слова которой приводятся в сообщении, подчеркнула, что работу над новым брендом в компании начали больше года назад, еще на этапе сделки. При этом в дизайн-концепт упаковки намеренно включены элементы оформления продуктов Heinz, которые использовались до 2020 года. В свою очередь производство Gipopo будет преимущественно вестись на базе двух комбинатов детского питания, которые ранее в течение многих лет выпускали продукцию американского бренда.
«
"Ассортимент будет максимально широким. К кашам и пюре добавятся снеки и готовые блюда для детей, а также напитки. Несмотря на значительное число новаций, основным лейтмотивом нового бренда является узнаваемость и преемственность в глазах потребителей детского питания. Все основные вкусы будут сохранены, изменение рецептур будет вестись выборочно – с учетом современных предпочтений и требований мам", - добавила она.
В марте группа "Черноголовка" завершила сделку по покупке бизнеса детского питания американской компании Kraft Heinz в России, о заключении соответствующего соглашения сообщалось в марте прошлого года.
"Черноголовка" ведет бизнес детского питания с 2020 года. У компании есть собственный бренд "Черноголовка бэйби", под которым выпускаются соки, молочные каши, фруктовые пюре и детские фрикадельки, важной частью ассортимента также является детская вода.
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