https://ria.ru/20240712/chernogolovka-1959202822.html

"Черноголовка" прекратит выпуск детского питания Heinz

"Черноголовка" прекратит выпуск детского питания Heinz - РИА Новости, 12.07.2024

"Черноголовка" прекратит выпуск детского питания Heinz

Группа "Черноголовка" в сентябре прекратит выпуск детского питания Heinz и запустит бренд Gipopo - первые партии новой продукции поступят в магазины уже в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:21

2024-07-12T12:21

2024-07-12T12:27

россия

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Группа "Черноголовка" в сентябре прекратит выпуск детского питания Heinz и запустит бренд Gipopo - первые партии новой продукции поступят в магазины уже в августе, сообщает компания на сайте. "Компания прекратит выпуск детского питания под брендом Heinz в сентябре. На смену ему придет новый бренд – Gipopo. Он разработан таким образом, чтобы обеспечить преемственность для потребителя, – в рецептурах, качестве продукции и дизайне упаковки. Первая партия поступит в торговую сеть уже в августе", - говорится в сообщении. Гендиректор ГК "Черноголовка" Наталия Сахнина, слова которой приводятся в сообщении, подчеркнула, что работу над новым брендом в компании начали больше года назад, еще на этапе сделки. При этом в дизайн-концепт упаковки намеренно включены элементы оформления продуктов Heinz, которые использовались до 2020 года. В свою очередь производство Gipopo будет преимущественно вестись на базе двух комбинатов детского питания, которые ранее в течение многих лет выпускали продукцию американского бренда. "Ассортимент будет максимально широким. К кашам и пюре добавятся снеки и готовые блюда для детей, а также напитки. Несмотря на значительное число новаций, основным лейтмотивом нового бренда является узнаваемость и преемственность в глазах потребителей детского питания. Все основные вкусы будут сохранены, изменение рецептур будет вестись выборочно – с учетом современных предпочтений и требований мам", - добавила она. В марте группа "Черноголовка" завершила сделку по покупке бизнеса детского питания американской компании Kraft Heinz в России, о заключении соответствующего соглашения сообщалось в марте прошлого года. "Черноголовка" ведет бизнес детского питания с 2020 года. У компании есть собственный бренд "Черноголовка бэйби", под которым выпускаются соки, молочные каши, фруктовые пюре и детские фрикадельки, важной частью ассортимента также является детская вода.

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