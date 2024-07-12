https://ria.ru/20240712/chelyabinsk-1959151893.html

Ветераны посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске

Ветераны посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске - РИА Новости, 12.07.2024

Ветераны посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске

Ветераны военных конфликтов посетили выставку трофейной техники НАТО, проходящую в Челябинске с 8 по 20 июля, также на выставке прошел мастер-класс по... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:14

2024-07-12T10:14

2024-07-12T10:14

челябинская область

челябинск

алексей текслер

николай беспалов

нато

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Ветераны военных конфликтов посетили выставку трофейной техники НАТО, проходящую в Челябинске с 8 по 20 июля, также на выставке прошел мастер-класс по рукопашному бою для молодежи, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. По данным пресс-службы Центрального военного округа, выставку посетили ветераны военных конфликтов в Сирии, Чеченской Республике, Афганистане, а также спецоперации. В ходе экскурсии представители старшего поколения защитников Отечества ознакомились с героическими историями уничтожения техники, работой операторов разведывательных и ударных дронов, артиллерийских расчетов, танковых экипажей и штурмовых групп, уточняется в сообщении. Кроме технической части ветераны осмотрели экспозицию иностранного стрелкового оружия, некоторые экземпляры оказались им хорошо знакомы со времен прошлых конфликтов, отмечает ЦВО. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, благодаря мужеству ребят и силе оружия вся эта техника стала трофеем. Находится она в знаменитом "Танкограде". "Наш регион делает много для победы, и, скорее всего, некоторая техника была подбита в том числе из оружия, которое производится здесь на Южном Урале. На выставке наши южноуральцы, герои, ребята из 90-й танковой дивизии работают экскурсоводами, поэтому берет гордость – наша армия выполняет задачу", - сказал Текслер, слова которого приводятся в сообщении. Пресс-служба министерства общественной безопасности области сообщила, что на выставке трофейного вооружения стран НАТО, захваченного бойцами группировки "Центр" в ходе СВО, состоялся мастер-класс Федерации армейского рукопашного боя Челябинской области для молодежи. В мастер-классе принял участие президент федерации армейского рукопашного боя Челябинской области Виктор Глухих, который представил прикладной аспект армейского рукопашного боя, а также курсанты Челябинского юридического колледжа. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты региона по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Анисимов рассказал об истории подвига южноуральских солдат и провел параллели с Великой Отечественной войной. "Многие из образцов пережили даже кампанию в Афганистане, а вот уже натиска российской мощи не выдержали. Даже целехонький "Абрамс" добрался до Южного Урала. Много молодежи пришло посмотреть, с чем воюют противники нашей страны. Причем есть даже германские и турецкие образцы техники, что уж говорить об оружии, которым снабжают солдат противоборствующей стороны. Поэтому приехал на выставку, чтобы рассказать о наших героях, которых не пугают западные танки, об их подвигах и бесстрашии. Интересная параллель - 80 лет назад это были "Тигры" и "Маусы", а сегодня уже, например, БМП Marder", - пояснил он на своей странице "ВКонтакте". По словам руководителя Челябинского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Николая Беспалова, нужно создавать подобные выставки и музеи. "Мы все помним, что такое Великая Отечественная война. Почему у нас много ребят, афганцы, кто и в Чечне был, уехали туда. Это русский дух, это российская душа, которая должна бороться с фашистами. Эта выставка - замечательная выставка, которая ездит по городам, показывает нашим детям, что какая бы ни была фашистская техника, ее всегда сломят. И те, кто сейчас в окопах, мы сейчас с ними. Мы помогаем им. Какой бы ни была броня толщиной, мы ее сломаем. Закладывается патриотический дух – мы, россияне, мы, Россия, мы - победим", - сказал он в ходе посещения выставки. По данным правительства региона, трофейные "легенды" разместились около арены "Трактор", экспозиция работает ежедневно с 10:00 (08:00 мск) до 21:00 (19:00 мск) до 20 июля. Вход свободный. Всего в экспозиции трофейной техники НАТО представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины, в том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer.

https://ria.ru/20240626/pomosch-1955673339.html

https://ria.ru/20240311/vystavka-1932367969.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, алексей текслер, николай беспалов, нато