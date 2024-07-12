https://ria.ru/20240712/britaniya-1959337271.html

МИД России оценил перспективы отношений с Британией после смены премьера

МИД России оценил перспективы отношений с Британией после смены премьера - РИА Новости, 12.07.2024

МИД России оценил перспективы отношений с Британией после смены премьера

Москва не сомневается в преемственности конфронтационной антироссийской линии нового британского правительства после состоявшихся недавно парламентских выборов, РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:04

2024-07-12T19:04

2024-07-12T19:04

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парламентские выборы в британии – 2024

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва не сомневается в преемственности конфронтационной антироссийской линии нового британского правительства после состоявшихся недавно парламентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании. "Первые шаги нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера и сформированного им правительства ясно дают понять, что лейбористы не собираются отклоняться от диктуемого США общезападного курса в отношении России – подтверждена решимость привлечь высшее руководство нашей страны к ответственности за "военные преступления" и неизменность линии на подталкивание Украины по евроатлантической дорожке, продолжаются поиски способов конфискации "замороженных" российских госактивов для нужд киевского режима, объявляются новые военные транши", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства. "Иными словами, сомнений в преемственности конфронтационной антироссийской линии при лейбористском правительстве у нас нет. Всяческое содействие режиму Зеленского наряду с демонстрацией британского "лидерства" в мобилизации зарубежной помощи Киеву и противодействии России на международной арене, очевидно, останутся приоритетом внешней политики лейбористов, пусть и в ущерб социально-экономическому благополучию собственной страны", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html

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в мире, россия, великобритания, москва, кир стармер, мария захарова, парламентские выборы в британии – 2024