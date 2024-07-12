МИД России оценил перспективы отношений с Британией после смены премьера
Захарова: Москва не сомневается в преемственности антироссийской линии Британии
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва не сомневается в преемственности конфронтационной антироссийской линии нового британского правительства после состоявшихся недавно парламентских выборов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.
Британские тори отправлены на свалку истории
5 июля, 08:00
"Первые шаги нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера и сформированного им правительства ясно дают понять, что лейбористы не собираются отклоняться от диктуемого США общезападного курса в отношении России – подтверждена решимость привлечь высшее руководство нашей страны к ответственности за "военные преступления" и неизменность линии на подталкивание Украины по евроатлантической дорожке, продолжаются поиски способов конфискации "замороженных" российских госактивов для нужд киевского режима, объявляются новые военные транши", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.
"Иными словами, сомнений в преемственности конфронтационной антироссийской линии при лейбористском правительстве у нас нет. Всяческое содействие режиму Зеленского наряду с демонстрацией британского "лидерства" в мобилизации зарубежной помощи Киеву и противодействии России на международной арене, очевидно, останутся приоритетом внешней политики лейбористов, пусть и в ущерб социально-экономическому благополучию собственной страны", - подчеркнула она.