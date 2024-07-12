Рейтинг@Mail.ru
Суд признал за крымчанами право на компенсацию вреда из-за водной блокады - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 12.07.2024 (обновлено: 12:35 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/blokada-1959190300.html
Суд признал за крымчанами право на компенсацию вреда из-за водной блокады
Суд признал за крымчанами право на компенсацию вреда из-за водной блокады - РИА Новости, 12.07.2024
Суд признал за крымчанами право на компенсацию вреда из-за водной блокады
Верховный суд Крыма в пятницу признал за жителями республики право на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой со стороны Украины, иск... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:57
2024-07-12T12:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854022600_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_9e374ce26e984c43e8b56b9fa5dff912.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Верховный суд Крыма в пятницу признал за жителями республики право на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой со стороны Украины, иск Общественной палаты Крыма удовлетворен, сообщила пресс-служба суда. "Верховный суд республики Крым вынес итоговое решение, которым суд удовлетворил иск Общественной палаты республики Крым в интересах граждан Российской Федерации, проживающих на территории республики Крым, к государству Украина в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственного агентства водных ресурсов Украины", - говорится в сообщении. Судом был установлен факт нарушения права граждан РФ, проживающих в Крыму, на доступ к воде в результате неправомерных действий со стороны Украины по ограничению поступления воды в Северо-Крымский канал. Согласно решению суда, за гражданами РФ, проживающими в Крыму, признано право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на воду в результате остановки подачи водных ресурсов на территорию республики с апреля 2014 года, отметили в пресс-службе. Судом исследованы письменные документы и сведения, предоставленные министерством ЖКХ Крыма, о возникновении сложностей технического характера из-за дефицита водного ресурса и последствиях прекращения подачи пресной воды для обеспечения питьевого водоснабжения потребителей Крыма, пояснения ГУП РК "Вода Крыма" о технических особенностях осуществления деятельности организации в период прекращения подачи воды. Иск Общественной палаты республики Крым был удовлетворен в полном объёме, добавили в пресс-службе. Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова, предварительно, на 3 триллиона рублей. Третий иск готовят крымские промышленные предприятия, там сумма ущерба, предварительно, порядка 2 триллионов рублей.
https://ria.ru/20240710/krym-1958654188.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240627/svo-1955378697.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854022600_373:0:3102:2047_1920x0_80_0_0_479f8cbbe2bb483554378e322dc3bc75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
Суд признал за крымчанами право на компенсацию вреда из-за водной блокады

В Крыму признали за жителями право на компенсацию морального вреда из-за блокады

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Верховный суд Крыма в пятницу признал за жителями республики право на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой со стороны Украины, иск Общественной палаты Крыма удовлетворен, сообщила пресс-служба суда.
«
"Верховный суд республики Крым вынес итоговое решение, которым суд удовлетворил иск Общественной палаты республики Крым в интересах граждан Российской Федерации, проживающих на территории республики Крым, к государству Украина в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственного агентства водных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В Крыму планируют расширить список претензий к Украине
10 июля, 03:13
Судом был установлен факт нарушения права граждан РФ, проживающих в Крыму, на доступ к воде в результате неправомерных действий со стороны Украины по ограничению поступления воды в Северо-Крымский канал. Согласно решению суда, за гражданами РФ, проживающими в Крыму, признано право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на воду в результате остановки подачи водных ресурсов на территорию республики с апреля 2014 года, отметили в пресс-службе.
Судом исследованы письменные документы и сведения, предоставленные министерством ЖКХ Крыма, о возникновении сложностей технического характера из-за дефицита водного ресурса и последствиях прекращения подачи пресной воды для обеспечения питьевого водоснабжения потребителей Крыма, пояснения ГУП РК "Вода Крыма" о технических особенностях осуществления деятельности организации в период прекращения подачи воды.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
Иск Общественной палаты республики Крым был удовлетворен в полном объёме, добавили в пресс-службе.
Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова, предварительно, на 3 триллиона рублей. Третий иск готовят крымские промышленные предприятия, там сумма ущерба, предварительно, порядка 2 триллионов рублей.
Изображение морского дрона, опубликованное украинскими источниками - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Им придется сложнее". Битва на море приняла новый оборот
27 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала