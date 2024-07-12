https://ria.ru/20240712/blokada-1959190300.html

Суд признал за крымчанами право на компенсацию вреда из-за водной блокады

Суд признал за крымчанами право на компенсацию вреда из-за водной блокады - РИА Новости, 12.07.2024

Суд признал за крымчанами право на компенсацию вреда из-за водной блокады

Верховный суд Крыма в пятницу признал за жителями республики право на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой со стороны Украины, иск... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:57

2024-07-12T11:57

2024-07-12T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Верховный суд Крыма в пятницу признал за жителями республики право на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой со стороны Украины, иск Общественной палаты Крыма удовлетворен, сообщила пресс-служба суда. "Верховный суд республики Крым вынес итоговое решение, которым суд удовлетворил иск Общественной палаты республики Крым в интересах граждан Российской Федерации, проживающих на территории республики Крым, к государству Украина в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственного агентства водных ресурсов Украины", - говорится в сообщении. Судом был установлен факт нарушения права граждан РФ, проживающих в Крыму, на доступ к воде в результате неправомерных действий со стороны Украины по ограничению поступления воды в Северо-Крымский канал. Согласно решению суда, за гражданами РФ, проживающими в Крыму, признано право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие ограничения права на воду в результате остановки подачи водных ресурсов на территорию республики с апреля 2014 года, отметили в пресс-службе. Судом исследованы письменные документы и сведения, предоставленные министерством ЖКХ Крыма, о возникновении сложностей технического характера из-за дефицита водного ресурса и последствиях прекращения подачи пресной воды для обеспечения питьевого водоснабжения потребителей Крыма, пояснения ГУП РК "Вода Крыма" о технических особенностях осуществления деятельности организации в период прекращения подачи воды. Иск Общественной палаты республики Крым был удовлетворен в полном объёме, добавили в пресс-службе. Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова, предварительно, на 3 триллиона рублей. Третий иск готовят крымские промышленные предприятия, там сумма ущерба, предварительно, порядка 2 триллионов рублей.

https://ria.ru/20240710/krym-1958654188.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

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