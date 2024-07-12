https://ria.ru/20240712/biznes-1959291918.html

Более 8 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья с помощью гарантийного фонда

Более 8 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья с помощью гарантийного фонда - РИА Новости, 12.07.2024

Более 8 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья с помощью гарантийного фонда

Порядка 8,2 миллиарда рублей заемных средств привлекли предприниматели Подмосковья при поддержке гарантийного фонда, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:47

2024-07-12T16:47

2024-07-12T16:47

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Порядка 8,2 миллиарда рублей заемных средств привлекли предприниматели Подмосковья при поддержке гарантийного фонда, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "По итогам шести месяцев 2024 года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 406 субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего за этот период было выдано 448 поручительств на общую сумму 3,8 миллиарда рублей", — сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что полученные поручительства позволили предпринимателям привлечь порядка 8,2 миллиарда рублей заемных средств. Московский областной гарантийный фонд предоставляет региональным предпринимателям поручительства при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств.

https://ria.ru/20240712/subsidii-1959265079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)