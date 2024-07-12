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Более 8 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья с помощью гарантийного фонда - РИА Новости, 12.07.2024
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Твой бизнес
 
16:47 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/biznes-1959291918.html
Более 8 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья с помощью гарантийного фонда
Более 8 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья с помощью гарантийного фонда - РИА Новости, 12.07.2024
Более 8 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья с помощью гарантийного фонда
Порядка 8,2 миллиарда рублей заемных средств привлекли предприниматели Подмосковья при поддержке гарантийного фонда, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:47
2024-07-12T16:47
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Порядка 8,2 миллиарда рублей заемных средств привлекли предприниматели Подмосковья при поддержке гарантийного фонда, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "По итогам шести месяцев 2024 года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 406 субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего за этот период было выдано 448 поручительств на общую сумму 3,8 миллиарда рублей", — сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что полученные поручительства позволили предпринимателям привлечь порядка 8,2 миллиарда рублей заемных средств. Московский областной гарантийный фонд предоставляет региональным предпринимателям поручительства при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств.
https://ria.ru/20240712/subsidii-1959265079.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)

Более 8 млрд рублей привлек бизнес Подмосковья с помощью гарантийного фонда

© iStock.com / Mahmud013Бизнесмен считает на калькуляторе
Бизнесмен считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© iStock.com / Mahmud013
Бизнесмен считает на калькуляторе
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Порядка 8,2 миллиарда рублей заемных средств привлекли предприниматели Подмосковья при поддержке гарантийного фонда, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"По итогам шести месяцев 2024 года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 406 субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего за этот период было выдано 448 поручительств на общую сумму 3,8 миллиарда рублей", — сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что полученные поручительства позволили предпринимателям привлечь порядка 8,2 миллиарда рублей заемных средств.
Московский областной гарантийный фонд предоставляет региональным предпринимателям поручительства при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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