https://ria.ru/20240712/berdyansk-1959345136.html
В Бердянске прогремели взрывы
В Бердянске прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2024
В Бердянске прогремели взрывы
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T20:00
2024-07-12T20:00
2024-07-12T20:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о двух взрывах, прозвучавших в Бердянске на юге Запорожской области. "В Бердянске громко. Жители главных морских ворот Запорожской области слышали два взрыва", - написал Рогов. По его словам, предварительно, причиной громких звуков стала работа системы ПВО, которая перехватила украинские дроны-камикадзе на подступах к городу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов
Бердянск, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
В Бердянске прогремели взрывы
Рогов сообщил о двух взрывах в Бердянске на юге Запорожской области