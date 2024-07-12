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В Бердянске прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2024
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20:00 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/berdyansk-1959345136.html
В Бердянске прогремели взрывы
В Бердянске прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2024
В Бердянске прогремели взрывы
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T20:00
2024-07-12T20:00
бердянск
запорожская область
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о двух взрывах, прозвучавших в Бердянске на юге Запорожской области. "В Бердянске громко. Жители главных морских ворот Запорожской области слышали два взрыва", - написал Рогов. По его словам, предварительно, причиной громких звуков стала работа системы ПВО, которая перехватила украинские дроны-камикадзе на подступах к городу.
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бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов
Бердянск, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
В Бердянске прогремели взрывы

Рогов сообщил о двух взрывах в Бердянске на юге Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкНазвание города на здании в Бердянске
Название города на здании в Бердянске - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Название города на здании в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о двух взрывах, прозвучавших в Бердянске на юге Запорожской области.
"В Бердянске громко. Жители главных морских ворот Запорожской области слышали два взрыва", - написал Рогов.
По его словам, предварительно, причиной громких звуков стала работа системы ПВО, которая перехватила украинские дроны-камикадзе на подступах к городу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БердянскЗапорожская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
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