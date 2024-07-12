https://ria.ru/20240712/berdyansk-1959345136.html

В Бердянске прогремели взрывы

В Бердянске прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2024

В Бердянске прогремели взрывы

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T20:00

2024-07-12T20:00

2024-07-12T20:00

бердянск

запорожская область

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о двух взрывах, прозвучавших в Бердянске на юге Запорожской области. "В Бердянске громко. Жители главных морских ворот Запорожской области слышали два взрыва", - написал Рогов. По его словам, предварительно, причиной громких звуков стала работа системы ПВО, которая перехватила украинские дроны-камикадзе на подступах к городу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

бердянск

запорожская область

россия

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бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов