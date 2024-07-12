https://ria.ru/20240712/belousov-1959318279.html

Белоусов остался в совете директоров РЖД

Белоусов остался в совете директоров РЖД - РИА Новости, 12.07.2024

Белоусов остался в совете директоров РЖД

Министр обороны РФ Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД, говорится в распоряжении, которое имеется у РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:57

2024-07-12T17:57

2024-07-12T18:38

андрей белоусов

роман старовойт

сергей цивилев

ржд

политика

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД, говорится в распоряжении, которое имеется у РИА Новости.Белоусов входил в совет директоров РЖД в качестве первого вице-премьера."Избрать в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: Белоусов А.Р. - Министр обороны Российской Федерации", - говорится в распоряжении.Кабмин утвердил численность совета директоров РЖД в количестве 14 человек. В него также вошли министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.Совет директоров РЖД назначается распоряжением правительства. Государству принадлежит 100% акций РЖД.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей белоусов, роман старовойт, сергей цивилев, ржд, политика