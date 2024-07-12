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Белоусов остался в совете директоров РЖД
Белоусов остался в совете директоров РЖД - РИА Новости, 12.07.2024
Белоусов остался в совете директоров РЖД
Министр обороны РФ Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД, говорится в распоряжении, которое имеется у РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:57
2024-07-12T17:57
2024-07-12T18:38
андрей белоусов
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сергей цивилев
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политика
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД, говорится в распоряжении, которое имеется у РИА Новости.Белоусов входил в совет директоров РЖД в качестве первого вице-премьера."Избрать в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: Белоусов А.Р. - Министр обороны Российской Федерации", - говорится в распоряжении.Кабмин утвердил численность совета директоров РЖД в количестве 14 человек. В него также вошли министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.Совет директоров РЖД назначается распоряжением правительства. Государству принадлежит 100% акций РЖД.
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андрей белоусов, роман старовойт, сергей цивилев, ржд, политика
Андрей Белоусов, Роман Старовойт, Сергей Цивилев, РЖД, Политика
Белоусов остался в совете директоров РЖД
Министр обороны Белоусов остался в совете директоров РЖД