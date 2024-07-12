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Минск ратифицировал соглашение с Россией о ценных бумагах - РИА Новости, 12.07.2024
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00:45 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/belorussiya-1959111325.html
Минск ратифицировал соглашение с Россией о ценных бумагах
Минск ратифицировал соглашение с Россией о ценных бумагах - РИА Новости, 12.07.2024
Минск ратифицировал соглашение с Россией о ценных бумагах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между республикой и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг. Закон... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T00:45
2024-07-12T00:45
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МИНСК, 12 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между республикой и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг. Закон опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. Он был принят нижней палатой парламента Белоруссии 19 июня, одобрен верхней - 20 июня. "Ратифицировать соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг, подписанное в Москве 22 декабря 2023 года", - говорится в документе. Закон поручает Совету министров Белоруссии принять меры, необходимые для приведения законодательства в соответствие с положениями соглашения. Соглашением урегулированы вопросы, связанные со взаимным признанием проспектов ценных бумаг, зарегистрированных одним из уполномоченных органов стороны соглашения, для размещения или обращения этих ценных бумаг на территории другой стороны, что исключит необходимость их повторной регистрации. В документе установлены перечни основных требований к порядку составления проспектов ценных бумаг и включаемых в проспекты сведений. К таким сведениям относятся, в частности, краткая информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением его эмиссионных бумаг, а в случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, также об основных условиях их размещения, информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Положения соглашения не ограничивают полномочия уполномоченных органов обеих сторон по осуществлению функций надзора и контроля за рынком ценных бумаг, в том числе путем приостановления размещения ценных бумаг, а также направления в уполномоченный орган государства пребывания эмитента запросов о предоставлении информации, касающейся самого эмитента. В белорусском парламенте ранее отмечали, что реализация соглашения минимизирует затраты и упростит процесс размещения или обращения ценных бумаг для субъектов хозяйствования обеих сторон, будет способствовать развитию общего финансового рынка Союзного государства, позволит нарастить объемы взаимных инвестиций.
https://ria.ru/20240710/mvd-1958759314.html
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белоруссия, москва, александр лукашенко, минск, россия, в мире
Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Минск, Россия, В мире
Минск ратифицировал соглашение с Россией о ценных бумагах

Лукашенко ратифицировал соглашение Белоруссии и России о проспектах ценных бумаг

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 12 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между республикой и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг. Закон опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.
Он был принят нижней палатой парламента Белоруссии 19 июня, одобрен верхней - 20 июня.
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"Ратифицировать соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг, подписанное в Москве 22 декабря 2023 года", - говорится в документе.
Закон поручает Совету министров Белоруссии принять меры, необходимые для приведения законодательства в соответствие с положениями соглашения.
Соглашением урегулированы вопросы, связанные со взаимным признанием проспектов ценных бумаг, зарегистрированных одним из уполномоченных органов стороны соглашения, для размещения или обращения этих ценных бумаг на территории другой стороны, что исключит необходимость их повторной регистрации.
В документе установлены перечни основных требований к порядку составления проспектов ценных бумаг и включаемых в проспекты сведений. К таким сведениям относятся, в частности, краткая информация, позволяющая составить общее представление об эмитенте и эмиссионных ценных бумагах, основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением его эмиссионных бумаг, а в случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, также об основных условиях их размещения, информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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Положения соглашения не ограничивают полномочия уполномоченных органов обеих сторон по осуществлению функций надзора и контроля за рынком ценных бумаг, в том числе путем приостановления размещения ценных бумаг, а также направления в уполномоченный орган государства пребывания эмитента запросов о предоставлении информации, касающейся самого эмитента.
В белорусском парламенте ранее отмечали, что реализация соглашения минимизирует затраты и упростит процесс размещения или обращения ценных бумаг для субъектов хозяйствования обеих сторон, будет способствовать развитию общего финансового рынка Союзного государства, позволит нарастить объемы взаимных инвестиций.
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