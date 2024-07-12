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Киселев оценил количество российского вина на белорусском рынке - РИА Новости, 12.07.2024
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15:36 12.07.2024 (обновлено: 15:38 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/belorussija-1959266874.html
Киселев оценил количество российского вина на белорусском рынке
Киселев оценил количество российского вина на белорусском рынке - РИА Новости, 12.07.2024
Киселев оценил количество российского вина на белорусском рынке
Российского вина пока мало в Белоруссии - его почти не найти в ресторанах и магазинах, в этом свете идея поставлять в Россию разливной импортный балк,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:36
2024-07-12T15:38
экономика
россия
белоруссия
дмитрий киселев
алексей плотников
таможенный союз
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российского вина пока мало в Белоруссии - его почти не найти в ресторанах и магазинах, в этом свете идея поставлять в Россию разливной импортный балк, обесценивая многолетние усилия по развитию отрасли, выглядит категорически неверной, прокомментировал председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев. Газета "Коммерсант" в начале июля писала, что дистрибьютор алкоголя "Винтрейд Ритейл Групп" получил декларацию, позволяющую ему импортировать в Россию продукцию Минского завода виноградных вин (МЗВВ) под названиями "Грюнер Вельтлинер" и "Рислинг". Однако, как указывали в отрасли, продукция МЗВВ сделана из виноматериалов, импортированных из стран, не входящих в Таможенный союз стран-участников ЕАЭС, а российское законодательство запрещает использование подобного "сырья" для производства вина. В АВВР в свою очередь подчеркивали, что поставки в Россию такой продукции справедливо вызывают протест отечественных производителей и противоречат госполитике. "К сожалению, российское вино пока весьма скромно представлено на белорусском рынке, как правило, его просто не найти в большинстве торговых сетей и винных карт ресторанов. В то же время, разливать импортный балк и использовать механизмы Таможенного Союза для обхода российского законодательства – значит подрывать многолетние усилия России по развитию собственной винодельческой отрасли, обесценивать миллиардные вложения в модернизацию питомников, закладку новых виноградников и создание новых виноделен. Подобную практику со стороны наших белорусских коллег мы считаем категорически не верной", - заявил Киселев, слова которого приводятся в сообщении АВВР. Ранее в пятницу о том, что конкуренция российских виноделов с вином, изготовленным в странах Таможенного союза из импортного балка, недопустима и подрывает усилия по развитию виноделия в стране, говорил в беседе с РИА Новости и исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников.
https://ria.ru/20240617/roskachestvo-1953311177.html
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экономика, россия, белоруссия, дмитрий киселев, алексей плотников, таможенный союз, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Белоруссия, Дмитрий Киселев, Алексей Плотников, Таможенный союз, Евразийский экономический союз
Киселев оценил количество российского вина на белорусском рынке

Глава АВВР Киселев: российское вино пока мало представлено в Белоруссии

© Fotolia / Minerva StudioВино
Вино - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Fotolia / Minerva Studio
Вино. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российского вина пока мало в Белоруссии - его почти не найти в ресторанах и магазинах, в этом свете идея поставлять в Россию разливной импортный балк, обесценивая многолетние усилия по развитию отрасли, выглядит категорически неверной, прокомментировал председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.
Газета "Коммерсант" в начале июля писала, что дистрибьютор алкоголя "Винтрейд Ритейл Групп" получил декларацию, позволяющую ему импортировать в Россию продукцию Минского завода виноградных вин (МЗВВ) под названиями "Грюнер Вельтлинер" и "Рислинг". Однако, как указывали в отрасли, продукция МЗВВ сделана из виноматериалов, импортированных из стран, не входящих в Таможенный союз стран-участников ЕАЭС, а российское законодательство запрещает использование подобного "сырья" для производства вина.
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В АВВР в свою очередь подчеркивали, что поставки в Россию такой продукции справедливо вызывают протест отечественных производителей и противоречат госполитике.
"К сожалению, российское вино пока весьма скромно представлено на белорусском рынке, как правило, его просто не найти в большинстве торговых сетей и винных карт ресторанов. В то же время, разливать импортный балк и использовать механизмы Таможенного Союза для обхода российского законодательства – значит подрывать многолетние усилия России по развитию собственной винодельческой отрасли, обесценивать миллиардные вложения в модернизацию питомников, закладку новых виноградников и создание новых виноделен. Подобную практику со стороны наших белорусских коллег мы считаем категорически не верной", - заявил Киселев, слова которого приводятся в сообщении АВВР.
Ранее в пятницу о том, что конкуренция российских виноделов с вином, изготовленным в странах Таможенного союза из импортного балка, недопустима и подрывает усилия по развитию виноделия в стране, говорил в беседе с РИА Новости и исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников.
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ЭкономикаРоссияБелоруссияДмитрий КиселевАлексей ПлотниковТаможенный союзЕвразийский экономический союз
 
 
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