Киселев оценил количество российского вина на белорусском рынке
Глава АВВР Киселев: российское вино пока мало представлено в Белоруссии
Вино. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российского вина пока мало в Белоруссии - его почти не найти в ресторанах и магазинах, в этом свете идея поставлять в Россию разливной импортный балк, обесценивая многолетние усилия по развитию отрасли, выглядит категорически неверной, прокомментировал председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.
Газета "Коммерсант" в начале июля писала, что дистрибьютор алкоголя "Винтрейд Ритейл Групп" получил декларацию, позволяющую ему импортировать в Россию продукцию Минского завода виноградных вин (МЗВВ) под названиями "Грюнер Вельтлинер" и "Рислинг". Однако, как указывали в отрасли, продукция МЗВВ сделана из виноматериалов, импортированных из стран, не входящих в Таможенный союз стран-участников ЕАЭС, а российское законодательство запрещает использование подобного "сырья" для производства вина.
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В АВВР в свою очередь подчеркивали, что поставки в Россию такой продукции справедливо вызывают протест отечественных производителей и противоречат госполитике.
"К сожалению, российское вино пока весьма скромно представлено на белорусском рынке, как правило, его просто не найти в большинстве торговых сетей и винных карт ресторанов. В то же время, разливать импортный балк и использовать механизмы Таможенного Союза для обхода российского законодательства – значит подрывать многолетние усилия России по развитию собственной винодельческой отрасли, обесценивать миллиардные вложения в модернизацию питомников, закладку новых виноградников и создание новых виноделен. Подобную практику со стороны наших белорусских коллег мы считаем категорически не верной", - заявил Киселев, слова которого приводятся в сообщении АВВР.
Ранее в пятницу о том, что конкуренция российских виноделов с вином, изготовленным в странах Таможенного союза из импортного балка, недопустима и подрывает усилия по развитию виноделия в стране, говорил в беседе с РИА Новости и исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников.