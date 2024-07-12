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"Посмотрите на реакцию Зеленского". Речь Байдена жестко высмеяли в Сети

"Посмотрите на реакцию Зеленского". Речь Байдена жестко высмеяли в Сети - РИА Новости, 12.07.2024

"Посмотрите на реакцию Зеленского". Речь Байдена жестко высмеяли в Сети

Пользователи соцсети X высмеяли оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:10

2024-07-12T14:10

2024-07-12T14:17

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X высмеяли оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО.В частности, глава белого дома в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом"."Хорошо, теперь представьте Зеленского как Путина. Лидер Украины Президент Путин", — обыграл один из пользователей мнение о том, что Байден делает все, что ему говорят в его окружении. "Приятно познакомиться, вице-президент Трамп. Приятно познакомиться президент Путин", — отметил другой."Понаблюдайте за реакцией Зеленского, когда Байден называет его Путиным", — пошутил третий."Взгляд в прямом эфире на президентскую кампанию Байдена", — поделился мнением еще один из пользователей. "Добро пожаловать обратно в Овальный кабинет, вице-президент Трамп", — отметил пятый. "Байден - это подарок для создателей мемов", — добавил шестой.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заметили, как весь мир обратил внимание на оговорки Джо Байдена.Так, Bloomberg написал, что оговорки президента США Джо Байдена, которые он допустил на саммите НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию.

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Слово "президенту Путину": оговорка Байдена на саммите НАТО Байден на саммите НАТО оговорился, по ошибке передав слово "президенту Путину" вместо Зеленского 2024-07-12T14:10 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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