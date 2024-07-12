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СМИ: спонсоры финансируют демократов, призывающих Байдена сняться с выборов - РИА Новости, 12.07.2024
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13:15 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/bayden-1959220675.html
СМИ: спонсоры финансируют демократов, призывающих Байдена сняться с выборов
СМИ: спонсоры финансируют демократов, призывающих Байдена сняться с выборов - РИА Новости, 12.07.2024
СМИ: спонсоры финансируют демократов, призывающих Байдена сняться с выборов
Несколько крупных спонсоров Демократической партии США выделяют средства на поддержку ее членов, которые призвали президента США Джо Байдена выйти из... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:15
2024-07-12T13:15
в мире
сша
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Несколько крупных спонсоров Демократической партии США выделяют средства на поддержку ее членов, которые призвали президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, передает агентство Bloomberg. Ранее Блумберг отметил, что почти сразу после окончания резонансной пресс-конференции на саммите НАТО, где лидер США допустил серьезные оговорки, к растущему списку конгрессменов, призывающих его отказаться от участия в президентской гонке, присоединились еще как минимум три демократа из палаты представителей. "Основатель Galaxy Digital LP Майк Новограц и продюссер Эндрю Джареки – два спонсора, выделившие пожертвование в 2 миллиона доллара демократам, призывающим президента Джо Байдена отказаться от выдвижения (в президенты) от партии", - говорится в сообщении. Как отмечает Блумберг, поступившее пожертвование – еще одно подтверждение, что спонсоры демократов перераспределяют средства и прекращают вкладываться в кампанию американского президента. По словам одного из организаторов сборов для демократов, крупные спонсоры фактически заморозили пожертвования Байдену и вместо этого стремятся вложить деньги в предвыборные кампании в конгресс США, где демократы еще могут победить. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
СМИ: спонсоры финансируют демократов, призывающих Байдена сняться с выборов

Bloomberg: спонсоры финансируют демократов, призывающих Байдена выйти из гонки

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Несколько крупных спонсоров Демократической партии США выделяют средства на поддержку ее членов, которые призвали президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, передает агентство Bloomberg.
Ранее Блумберг отметил, что почти сразу после окончания резонансной пресс-конференции на саммите НАТО, где лидер США допустил серьезные оговорки, к растущему списку конгрессменов, призывающих его отказаться от участия в президентской гонке, присоединились еще как минимум три демократа из палаты представителей.
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"Основатель Galaxy Digital LP Майк Новограц и продюссер Эндрю Джареки – два спонсора, выделившие пожертвование в 2 миллиона доллара демократам, призывающим президента Джо Байдена отказаться от выдвижения (в президенты) от партии", - говорится в сообщении.
Как отмечает Блумберг, поступившее пожертвование – еще одно подтверждение, что спонсоры демократов перераспределяют средства и прекращают вкладываться в кампанию американского президента. По словам одного из организаторов сборов для демократов, крупные спонсоры фактически заморозили пожертвования Байдену и вместо этого стремятся вложить деньги в предвыборные кампании в конгресс США, где демократы еще могут победить.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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В миреСШАДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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