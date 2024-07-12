Рейтинг@Mail.ru
Премьер Италии заявила, что Байден произвел на нее хорошее впечатление - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 12.07.2024 (обновлено: 11:13 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/bayden-1959171643.html
Премьер Италии заявила, что Байден произвел на нее хорошее впечатление
Премьер Италии заявила, что Байден произвел на нее хорошее впечатление - РИА Новости, 12.07.2024
Премьер Италии заявила, что Байден произвел на нее хорошее впечатление
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что президент США Джо Байден произвел на нее хорошее впечатление на саммите НАТО в Вашингтоне. Ее слова приводит... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:05
2024-07-12T11:13
в мире
сша
италия
джо байден
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_301964fff260d454658041abaacbf4a2.jpg
РИМ, 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что президент США Джо Байден произвел на нее хорошее впечатление на саммите НАТО в Вашингтоне. Ее слова приводит агентство askanews."Я увидела, что он в порядке", - заявила она на вопрос итальянских журналистов о состоянии американского лидера. "Я говорила с ним. Он производит впечатление как президент США, который работает и организовал прекрасную встречу", - сказала она. Байден в среду в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне оговорился, ошибочно передав слово президенту России Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского. Ранее газета New York Times, ссылаясь на источники в окружении Байдена, писала, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом это становится более тревожным. По словам источников издания, которые общались с американским президентом в последние месяцы, он был растерянным, вялым или терял нить разговора. Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или при усталости.
https://ria.ru/20240614/bayden-1952749640.html
сша
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958769671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd9d7e442862e79e10432cd937ba8f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, италия, джо байден, джорджа мелони
В мире, США, Италия, Джо Байден, Джорджа Мелони
Премьер Италии заявила, что Байден произвел на нее хорошее впечатление

Мелони заявила, что Байден произвел на нее хорошее впечатление на саммите НАТО

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Читать ria.ru в
РИМ, 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что президент США Джо Байден произвел на нее хорошее впечатление на саммите НАТО в Вашингтоне. Ее слова приводит агентство askanews.
«
"Я увидела, что он в порядке", - заявила она на вопрос итальянских журналистов о состоянии американского лидера. "Я говорила с ним. Он производит впечатление как президент США, который работает и организовал прекрасную встречу", - сказала она.
Байден в среду в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне оговорился, ошибочно передав слово президенту России Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.
Ранее газета New York Times, ссылаясь на источники в окружении Байдена, писала, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом это становится более тревожным. По словам источников издания, которые общались с американским президентом в последние месяцы, он был растерянным, вялым или терял нить разговора. Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или при усталости.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджия Мелони на саммите G7. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Заставил женщину ждать: Мелони упрекнула Байдена в недостатке галантности
14 июня, 01:32
 
В миреСШАИталияДжо БайденДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала