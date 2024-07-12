https://ria.ru/20240712/bayden-1959171643.html

Премьер Италии заявила, что Байден произвел на нее хорошее впечатление

Премьер Италии заявила, что Байден произвел на нее хорошее впечатление - РИА Новости, 12.07.2024

Премьер Италии заявила, что Байден произвел на нее хорошее впечатление

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что президент США Джо Байден произвел на нее хорошее впечатление на саммите НАТО в Вашингтоне. Ее слова приводит... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:05

2024-07-12T11:05

2024-07-12T11:13

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джорджа мелони

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РИМ, 12 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что президент США Джо Байден произвел на нее хорошее впечатление на саммите НАТО в Вашингтоне. Ее слова приводит агентство askanews."Я увидела, что он в порядке", - заявила она на вопрос итальянских журналистов о состоянии американского лидера. "Я говорила с ним. Он производит впечатление как президент США, который работает и организовал прекрасную встречу", - сказала она. Байден в среду в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне оговорился, ошибочно передав слово президенту России Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского. Ранее газета New York Times, ссылаясь на источники в окружении Байдена, писала, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом это становится более тревожным. По словам источников издания, которые общались с американским президентом в последние месяцы, он был растерянным, вялым или терял нить разговора. Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или при усталости.

https://ria.ru/20240614/bayden-1952749640.html

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в мире, сша, италия, джо байден, джорджа мелони