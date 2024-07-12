https://ria.ru/20240712/bayden-1959132101.html
В Белом доме высоко оценили пресс-конференцию Байдена
В Белом доме высоко оценили пресс-конференцию Байдена - РИА Новости, 12.07.2024
В Белом доме высоко оценили пресс-конференцию Байдена
Команда Белого дома высоко оценила пресс-конференцию президента США Джо Байдена, несмотря на допущенные им оговорки. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T06:39
2024-07-12T06:39
2024-07-12T06:39
в мире
сша
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Команда Белого дома высоко оценила пресс-конференцию президента США Джо Байдена, несмотря на допущенные им оговорки. По мнению ряда СМИ, выступление оказалось смазанным из-за оговорки в самом начале мероприятия, когда Байден назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс обратил внимание на внешнеполитическую составляющую пресс-конференции. "Отвечаем на вопрос, который волнует всех: нет, у Джо Байдена нет докторской степени по международным отношениям. Он просто чертовски хорош", - написал заместитель пресс-секретаря в социальной сети Х.
https://ria.ru/20240710/bayden-1958849924.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис
В Белом доме высоко оценили пресс-конференцию Байдена
Команда Белого дома высоко оценила выступление Байдена, несмотря на оговорки