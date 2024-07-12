https://ria.ru/20240712/bayden-1959122410.html

Макрон призвал быть снисходительнее из-за оговорки Байдена

Макрон призвал быть снисходительнее из-за оговорки Байдена - РИА Новости, 12.07.2024

Макрон призвал быть снисходительнее из-за оговорки Байдена

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал быть снисходительнее в связи с оговоркой президента США Джо Байдена, накануне ошибочно передавшего слово президенту... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T03:16

2024-07-12T03:16

2024-07-12T11:13

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал быть снисходительнее в связи с оговоркой президента США Джо Байдена, накануне ошибочно передавшего слово президенту РФ Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского, передает агентство Франс Пресс. Курьезный инцидент с американским президентом произошел во время выступления Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках завершающегося в Вашингтоне саммита альянса. "Все мы иногда оступаемся... Это случалось со мной, это может повториться и завтра. Я бы попросил вас о снисходительности", - передает агентство слова французского президента в ответ на просьбу журналиста прокомментировать оговорку Байдена. По словам Макрона, недавно он общался с американским президентом за ужином и, "как всегда", увидел в его лице "ответственного президента, ясно выражающегося по вопросам, в которых он хорошо разбирается". Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.

https://ria.ru/20240710/bayden-1958849924.html

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Слово "президенту Путину": оговорка Байдена на саммите НАТО Байден на саммите НАТО оговорился, по ошибке передав слово "президенту Путину" вместо Зеленского 2024-07-12T03:16 true PT0M18S

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в мире, сша, франция, россия, джо байден, эммануэль макрон, владимир путин, нато