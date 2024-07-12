https://ria.ru/20240712/bayden-1959121955.html

Байден заявил, что европейские лидеры просят его победить Трампа

Байден заявил, что европейские лидеры просят его победить Трампа - РИА Новости, 12.07.2024

Байден заявил, что европейские лидеры просят его победить Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что европейские коллеги не просят его выйти из борьбы за пост, но просят победить его предшественника Дональда Трампа. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T03:08

2024-07-12T03:08

2024-07-12T03:12

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нато

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что европейские коллеги не просят его выйти из борьбы за пост, но просят победить его предшественника Дональда Трампа."Я не слышал, чтобы европейские союзники говорили мне: "Джо, не участвуй в выборах". Что я слышу от них: "Ты должен победить, нельзя позволить этому парню продвигаться, это будет катастрофа", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.Провальные дебаты Байдена с Трампом в ночь на 28 июня привлекли к здоровью действующего президента США внимание всего мира, несмотря на заверения Белого Дома, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Между тем Байден на протяжении всего срока нередко представал растерянным, падал, забывался и оговаривался.После дебатов политики, члены конгресса, спонсоры и журналисты говорят о том, что демократам следует отказаться от кандидатуры Байдена и заменить его другим претендентом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Сам Байден подчеркивал, что намерен выиграть выборы, а от участия в борьбе откажется, только если этого потребует Господь Всемогущий. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.

https://ria.ru/20240711/sammit-1958873758.html

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в мире, джо байден, сша, дональд трамп, нато, выборы президента сша — 2024