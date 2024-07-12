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Оговорки Байдена не влияют на содержание его речи, заявил Шольц - РИА Новости, 12.07.2024
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02:48 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/bayden-1959120334.html
Оговорки Байдена не влияют на содержание его речи, заявил Шольц
Оговорки Байдена не влияют на содержание его речи, заявил Шольц - РИА Новости, 12.07.2024
Оговорки Байдена не влияют на содержание его речи, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у президента США Джо Байдена "хороший послужной список", а его оговорки не влияют на содержание его речи. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:48
2024-07-12T02:48
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у президента США Джо Байдена "хороший послужной список", а его оговорки не влияют на содержание его речи. Накануне американский президент вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово президенту РФ Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского. "У Джо Байдена хороший послужной список, он показал, что способен принимать правильные решения... Оговорки случаются, ничего из содержания речи Джо Байдена это меняет", - приводит агентство Рейтер слова канцлера. Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
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в мире, сша, германия, россия, джо байден, олаф шольц, владимир путин
В мире, США, Германия, Россия, Джо Байден, Олаф Шольц, Владимир Путин
Оговорки Байдена не влияют на содержание его речи, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что оговорки Байдена не влияют на содержание его речи

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне, США
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у президента США Джо Байдена "хороший послужной список", а его оговорки не влияют на содержание его речи.
Накануне американский президент вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово президенту РФ Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.
"У Джо Байдена хороший послужной список, он показал, что способен принимать правильные решения... Оговорки случаются, ничего из содержания речи Джо Байдена это меняет", - приводит агентство Рейтер слова канцлера.
Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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