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В Запорожской области создали передовой онкодиспансер
В Запорожской области создали передовой онкодиспансер - РИА Новости, 12.07.2024
В Запорожской области создали передовой онкодиспансер
В Запорожской области создан передовой онкологический диспансер, по оборудованию он соответствует ведущим московским клиникам, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:30
2024-07-12T16:30
2024-07-12T16:30
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херсонская область
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владимир путин
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Запорожской области создан передовой онкологический диспансер, по оборудованию он соответствует ведущим московским клиникам, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Онкодиспансер сегодня полностью достроен. Он работает для Запорожской, Херсонской области, на ближайшие наши области. Устанавливается линейный ускоритель. Это для Запорожской области огромный вклад и те, кто могут сравнивать, сегодня в открытую говорят, что оборудование там стоит не хуже, чем в кремлевской больнице. Для нашей области это огромный прорыв. Оборудование, которое установлено в нашей больнице, это уровень самых передовых московских клиник", - сказал Балицкий.
https://ria.ru/20240312/putin-1932579667.html
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общество, запорожская область, россия, херсонская область , евгений балицкий, владимир путин
Общество, Запорожская область, Россия, Херсонская область , Евгений Балицкий, Владимир Путин
В Запорожской области создали передовой онкодиспансер
Балицкий: в Запорожской области создали передовой онкологический диспансер