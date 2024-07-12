https://ria.ru/20240712/balitskiy-1959287426.html

В Запорожской области создали передовой онкодиспансер

В Запорожской области создали передовой онкодиспансер - РИА Новости, 12.07.2024

В Запорожской области создали передовой онкодиспансер

В Запорожской области создан передовой онкологический диспансер, по оборудованию он соответствует ведущим московским клиникам, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:30

2024-07-12T16:30

2024-07-12T16:30

общество

запорожская область

россия

херсонская область

евгений балицкий

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959275391_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_6524abd8c372296336d1f5a8ff1cc391.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Запорожской области создан передовой онкологический диспансер, по оборудованию он соответствует ведущим московским клиникам, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Онкодиспансер сегодня полностью достроен. Он работает для Запорожской, Херсонской области, на ближайшие наши области. Устанавливается линейный ускоритель. Это для Запорожской области огромный вклад и те, кто могут сравнивать, сегодня в открытую говорят, что оборудование там стоит не хуже, чем в кремлевской больнице. Для нашей области это огромный прорыв. Оборудование, которое установлено в нашей больнице, это уровень самых передовых московских клиник", - сказал Балицкий.

https://ria.ru/20240312/putin-1932579667.html

запорожская область

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, запорожская область, россия, херсонская область , евгений балицкий, владимир путин