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Балицкий доложил Путину о проекте строительства детской больницы - РИА Новости, 12.07.2024
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15:51 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/balitskiy-1959272335.html
Балицкий доложил Путину о проекте строительства детской больницы
Балицкий доложил Путину о проекте строительства детской больницы - РИА Новости, 12.07.2024
Балицкий доложил Путину о проекте строительства детской больницы
Полностью подготовлен проект строительства в Запорожской области детской больницы с инфекционным блоком, доложил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:51
2024-07-12T15:51
запорожская область
россия
херсонская область
евгений балицкий
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полностью подготовлен проект строительства в Запорожской области детской больницы с инфекционным блоком, доложил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий президенту России Владимиру Путину. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким. "Подготовлен проект по Вашему поручению по строительству детской больницы, которая является ключевой, потому что у нас в Запорожской и Херсонской областях детских больниц областных нет. Вы давали поручение, вот, сегодня, начаты работы, выделена земля, наняты подрядчики для строительства большой детской больницы с инфекционным блоком ", - сказал Балицкий на встрече, которую транслировал канал "Россия24".
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запорожская область, россия, херсонская область , евгений балицкий, владимир путин
Запорожская область, Россия, Херсонская область , Евгений Балицкий, Владимир Путин
Балицкий доложил Путину о проекте строительства детской больницы

Балицкий: в Запорожской области построят детскую больницу с инфекционным блоком

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Полностью подготовлен проект строительства в Запорожской области детской больницы с инфекционным блоком, доложил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий президенту России Владимиру Путину.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким.
«
"Подготовлен проект по Вашему поручению по строительству детской больницы, которая является ключевой, потому что у нас в Запорожской и Херсонской областях детских больниц областных нет. Вы давали поручение, вот, сегодня, начаты работы, выделена земля, наняты подрядчики для строительства большой детской больницы с инфекционным блоком ", - сказал Балицкий на встрече, которую транслировал канал "Россия24".
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Запорожская областьРоссияХерсонская областьЕвгений БалицкийВладимир Путин
 
 
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