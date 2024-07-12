https://ria.ru/20240712/avstraliya-1959206606.html

Посольство России в Австралии прокомментировало сообщения об арестах

Посольство России в Австралии прокомментировало сообщения об арестах - РИА Новости, 12.07.2024

Посольство России в Австралии прокомментировало сообщения об арестах

Распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи, заявило... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:32

2024-07-12T12:32

2024-07-12T12:34

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ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи, заявило посольство РФ в Австралии РИА Новости. Ранее телеканал ABC со ссылкой на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу сообщил, что австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России - это Кира и Игорь Королевы. "Широко разгоняется информация об аресте в Брисбене супругов Киры и Игоря Королевых, имеющих российское и австралийское гражданство, по обвинению в попытке шпионажа в пользу России. Цель этой кампании очевидна - поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии", - заявили в посольстве.

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