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Посольство России в Австралии прокомментировало сообщения об арестах - РИА Новости, 12.07.2024
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12:32 12.07.2024 (обновлено: 12:34 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/avstraliya-1959206606.html
Посольство России в Австралии прокомментировало сообщения об арестах
Посольство России в Австралии прокомментировало сообщения об арестах - РИА Новости, 12.07.2024
Посольство России в Австралии прокомментировало сообщения об арестах
Распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи, заявило... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:32
2024-07-12T12:34
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ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи, заявило посольство РФ в Австралии РИА Новости. Ранее телеканал ABC со ссылкой на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу сообщил, что австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России - это Кира и Игорь Королевы. "Широко разгоняется информация об аресте в Брисбене супругов Киры и Игоря Королевых, имеющих российское и австралийское гражданство, по обвинению в попытке шпионажа в пользу России. Цель этой кампании очевидна - поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии", - заявили в посольстве.
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в мире, россия, брисбен
В мире, Россия, Брисбен
Посольство России в Австралии прокомментировало сообщения об арестах

Посольство: арест россиян в Австралии сделан ради волны антироссийской паранойи

© Australian Federal PoliceАрест супружеской пары с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в Австралии
Арест супружеской пары с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в Австралии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Australian Federal Police
Арест супружеской пары с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в Австралии
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ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи, заявило посольство РФ в Австралии РИА Новости.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу сообщил, что австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России - это Кира и Игорь Королевы.
«
"Широко разгоняется информация об аресте в Брисбене супругов Киры и Игоря Королевых, имеющих российское и австралийское гражданство, по обвинению в попытке шпионажа в пользу России. Цель этой кампании очевидна - поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии", - заявили в посольстве.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в шпионаже
10 октября 2021, 07:10
 
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