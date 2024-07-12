https://ria.ru/20240712/avstraliya-1959133888.html
В ЖК в Австралии, где задержали россиян, не видели ничего подозрительного
В ЖК в Австралии, где задержали россиян, не видели ничего подозрительного - РИА Новости, 12.07.2024
В ЖК в Австралии, где задержали россиян, не видели ничего подозрительного
Блейк Фрейзер, смотритель ЖК в Австралии, где были задержаны граждане РФ по обвинению в шпионаже, заявил, что не "видел ничего подозрительного" в отношении... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T07:20
2024-07-12T07:20
2024-07-12T10:37
в мире
россия
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959159108_0:1:1500:845_1920x0_80_0_0_05de26749227d83103fafcfef757b23f.jpg
ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Блейк Фрейзер, смотритель ЖК в Австралии, где были задержаны граждане РФ по обвинению в шпионаже, заявил, что не "видел ничего подозрительного" в отношении супружеской пары. Ранее телеканал ABC со ссылкой на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу сообщил, что австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена задержанных - это Кира и Игорь Королевы. По сообщению местной газеты Brisbane Times, смотритель жилого комплекса "Эввиен" Блейк Фрейзер рассказал, что первым намеком на то, что "что-то происходит", был запрос от австралийской полиции на доступ к одному из блоков ЖК. Затем, в четверг утром, Фрейзера встретили полицейские машины и офицеры. "Спустя день после задержаний сотрудники австралийской федеральной полиции все еще приходили и уходили из комплекса", - пишет издание. "Присутствие полиции на месте происшествия не является чем-то необычным, но немного шокирует то, ради чего все это было сделано", - рассказал смотритель. При этом Фрейзер подчеркнул, что "не было никаких намеков на какую-либо подозрительную деятельность" задержанных граждан РФ. "Я обращаю внимание на все необычное, но, честно говоря, даже находясь здесь, на месте, я никогда ничего такого не видел", - пояснил смотритель. В федеральной полиции утверждают, что задержанная женщина, имевшая во время службы доступ к секретной информации, использовала отпуск для тайной поездки в Россию и, находясь там, якобы попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию. Женщина получила австралийское гражданство в 2016-м, ее муж - в 2020-м.
https://ria.ru/20240611/shpionazh-1952226408.html
https://ria.ru/20240425/polshe-1942307247.html
россия
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959159108_186:0:1314:846_1920x0_80_0_0_181c734fb7bbab36f1e2d0ca35bd89b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, австралия
В мире, Россия, Австралия
В ЖК в Австралии, где задержали россиян, не видели ничего подозрительного
Смотритель ЖК в Австралии: обвиняемые граждане России не вели себя необычно
ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Блейк Фрейзер, смотритель ЖК в Австралии, где были задержаны граждане РФ по обвинению в шпионаже, заявил, что не "видел ничего подозрительного" в отношении супружеской пары.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу сообщил, что австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена задержанных - это Кира и Игорь Королевы.
По сообщению местной газеты Brisbane Times, смотритель жилого комплекса "Эввиен" Блейк Фрейзер рассказал, что первым намеком на то, что "что-то происходит", был запрос от австралийской полиции на доступ к одному из блоков ЖК.
Затем, в четверг утром, Фрейзера встретили полицейские машины и офицеры. "Спустя день после задержаний сотрудники австралийской федеральной полиции все еще приходили и уходили из комплекса", - пишет издание.
"Присутствие полиции на месте происшествия не является чем-то необычным, но немного шокирует то, ради чего все это было сделано", - рассказал смотритель.
При этом Фрейзер подчеркнул, что "не было никаких намеков на какую-либо подозрительную деятельность" задержанных граждан РФ.
"Я обращаю внимание на все необычное, но, честно говоря, даже находясь здесь, на месте, я никогда ничего такого не видел", - пояснил смотритель.
В федеральной полиции утверждают, что задержанная женщина, имевшая во время службы доступ к секретной информации, использовала отпуск для тайной поездки в Россию и, находясь там, якобы попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Женщина получила австралийское гражданство в 2016-м, ее муж - в 2020-м.