https://ria.ru/20240712/avstraliya-1959133888.html

В ЖК в Австралии, где задержали россиян, не видели ничего подозрительного

В ЖК в Австралии, где задержали россиян, не видели ничего подозрительного - РИА Новости, 12.07.2024

В ЖК в Австралии, где задержали россиян, не видели ничего подозрительного

Блейк Фрейзер, смотритель ЖК в Австралии, где были задержаны граждане РФ по обвинению в шпионаже, заявил, что не "видел ничего подозрительного" в отношении... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T07:20

2024-07-12T07:20

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ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Блейк Фрейзер, смотритель ЖК в Австралии, где были задержаны граждане РФ по обвинению в шпионаже, заявил, что не "видел ничего подозрительного" в отношении супружеской пары. Ранее телеканал ABC со ссылкой на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу сообщил, что австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена задержанных - это Кира и Игорь Королевы. По сообщению местной газеты Brisbane Times, смотритель жилого комплекса "Эввиен" Блейк Фрейзер рассказал, что первым намеком на то, что "что-то происходит", был запрос от австралийской полиции на доступ к одному из блоков ЖК. Затем, в четверг утром, Фрейзера встретили полицейские машины и офицеры. "Спустя день после задержаний сотрудники австралийской федеральной полиции все еще приходили и уходили из комплекса", - пишет издание. "Присутствие полиции на месте происшествия не является чем-то необычным, но немного шокирует то, ради чего все это было сделано", - рассказал смотритель. При этом Фрейзер подчеркнул, что "не было никаких намеков на какую-либо подозрительную деятельность" задержанных граждан РФ. "Я обращаю внимание на все необычное, но, честно говоря, даже находясь здесь, на месте, я никогда ничего такого не видел", - пояснил смотритель. В федеральной полиции утверждают, что задержанная женщина, имевшая во время службы доступ к секретной информации, использовала отпуск для тайной поездки в Россию и, находясь там, якобы попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию. Женщина получила австралийское гражданство в 2016-м, ее муж - в 2020-м.

https://ria.ru/20240611/shpionazh-1952226408.html

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