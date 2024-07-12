https://ria.ru/20240712/avstraliya-1959130187.html

В Австралии назвали имена подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Австралии назвали имена подозреваемых в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 12.07.2024

В Австралии назвали имена подозреваемых в шпионаже в пользу России

Суд австралийского города Брисбен назвал имена задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России, подозреваемых зовут Кира и Игорь Королевы, сообщает... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T05:33

2024-07-12T05:33

2024-07-12T10:37

в мире

брисбен

россия

австралия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959159210_7:0:3467:1946_1920x0_80_0_0_7263c5b944d0f38ed0848686a9a7f0e4.jpg

ДЖАКАРТА, 12 июл - РИА Новости. Суд австралийского города Брисбен назвал имена задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России, подозреваемых зовут Кира и Игорь Королевы, сообщает австралийская газета Brisbane Times. Ранее телеканал ABC со ссылкой на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу сообщил, что австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным Brisbane Times, в пятницу дело Королевой было кратко упомянуто в суде Брисбена. "Кира Королева в суд не явилась, но Дилан Керр, представляющий комиссара федеральной полиции Австралии, подал срочное заявление о сокрытии имен, имеющих отношение к делу, в интересах национальной безопасности. Керр сказал, что заявление касается пяти личностей… Ожидается, что сегодня позднее будет рассмотрено дело мужа Королевой Игоря, в суде потребуется переводчик", - пишет издание. Австралийский прокурор Рэйчел Тейлор заявила, что обвинение "серьезное", и потребовала отложить рассмотрение дела. Она сказала, что ордер на обыск был исполнен вчера. Адвокат Королевой сообщила суду, что ходатайства об освобождении под залог ее клиента не поступало. "Мировой судья Росс Мак удовлетворил запрет и отложил рассмотрение дела до 20 сентября", - отмечает газета.

https://ria.ru/20240611/shpionazh-1952226408.html

https://ria.ru/20240425/polshe-1942307247.html

брисбен

россия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брисбен, россия, австралия