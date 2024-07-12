https://ria.ru/20240712/ataki-1959132433.html

В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек

В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек - РИА Новости, 12.07.2024

В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек

За прошедшие сутки в результате атак ВСУ ранены 30 жителей Белгородской области, один человек погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T06:42

2024-07-12T06:42

2024-07-12T06:42

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

россия

вячеслав гладков

мария захарова

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки в результате атак ВСУ ранены 30 жителей Белгородской области, один человек погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В четверг вечером Гладков сообщал, что пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей, призвала к международному осуждению Киева. "За вчерашний день у нас 30 человек, мирных жителей, ранены. Один человек погиб, пятеро детей пострадали на детской площадке вчера в Шебекино после атаки со стороны ВСУ. Всем оказывается необходимая помощь, два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации", - написал он. Гладков добавил, что одного ребенка, пострадавшего из-за атаки ВСУ на детскую площадку в Шебекино, отправят на лечение в Москву. "На постоянной связи с медицинскими клиниками, федеральными, московскими, вся необходимая помощь будет максимально быстро оказана", - заключил Гладков.

https://ria.ru/20240712/oon-1959114418.html

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959039244.html

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шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия