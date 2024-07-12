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В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:42 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/ataki-1959132433.html
В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек
В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек - РИА Новости, 12.07.2024
В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек
За прошедшие сутки в результате атак ВСУ ранены 30 жителей Белгородской области, один человек погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T06:42
2024-07-12T06:42
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
россия
вячеслав гладков
мария захарова
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки в результате атак ВСУ ранены 30 жителей Белгородской области, один человек погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В четверг вечером Гладков сообщал, что пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей, призвала к международному осуждению Киева. "За вчерашний день у нас 30 человек, мирных жителей, ранены. Один человек погиб, пятеро детей пострадали на детской площадке вчера в Шебекино после атаки со стороны ВСУ. Всем оказывается необходимая помощь, два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации", - написал он. Гладков добавил, что одного ребенка, пострадавшего из-за атаки ВСУ на детскую площадку в Шебекино, отправят на лечение в Москву. "На постоянной связи с медицинскими клиниками, федеральными, московскими, вся необходимая помощь будет максимально быстро оказана", - заключил Гладков.
https://ria.ru/20240712/oon-1959114418.html
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шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек

В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ пострадали 30 человек, один погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки в результате атак ВСУ ранены 30 жителей Белгородской области, один человек погиб, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В четверг вечером Гладков сообщал, что пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в городе Шебекино, двое из них были в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей, призвала к международному осуждению Киева.
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"За вчерашний день у нас 30 человек, мирных жителей, ранены. Один человек погиб, пятеро детей пострадали на детской площадке вчера в Шебекино после атаки со стороны ВСУ. Всем оказывается необходимая помощь, два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации", - написал он.
Гладков добавил, что одного ребенка, пострадавшего из-за атаки ВСУ на детскую площадку в Шебекино, отправят на лечение в Москву.
"На постоянной связи с медицинскими клиниками, федеральными, московскими, вся необходимая помощь будет максимально быстро оказана", - заключил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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