https://ria.ru/20240712/artilleristy-1959124881.html

Российские артиллеристы отразили налет FPV-дронов и потушили пожар в САУ

Российские артиллеристы отразили налет FPV-дронов и потушили пожар в САУ - РИА Новости, 12.07.2024

Российские артиллеристы отразили налет FPV-дронов и потушили пожар в САУ

Российские артиллеристы группировки войск "Север" рассказали РИА Новости, что отразили налет FPV-дронов противника и на ходу потушили пожар в башне самоходной... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T04:04

2024-07-12T04:04

2024-07-12T04:04

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июл – РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Север" рассказали РИА Новости, что отразили налет FPV-дронов противника и на ходу потушили пожар в башне самоходной артиллерийской установки. "FPV-дрон первый мы смогли посадить. Второй, к сожалению, начали сбивать, но не смогли посадить. Он влетел в правый борт в наваренную броню. Тем самым броня спасла машину… Был второй наплыв FPV-шек. Мы начали отрабатывать по одному FPV-дрону. Его смогли сбить. Второй влетел в ствол машины, тем самым повредив кожух. Он нес на себе кумулятивный заряд. Кумулятивная струя прошла под стволом и произошло возгорание башни", - рассказал командир оружия. После возгорания башни самоходной артиллерийской установки экипаж приступил к тушению пожара подручными средствами. Военнослужащие использовали воду, песок и огнетушители. В этот момент экипажу угрожала смертельная опасность, поскольку в башне находился боекомплект, который мог в любой момент сдетонировать. "Мы с напарниками вытаскивали горячие гильзы из машины, чтобы они не подорвали себя, не подорвали машину. Все это, естественно, мы делали в перчатках. После этого было принято решение эвакуировать машину... Командир расчета уводил машину, управлял ей. Я находился в башне, контролировал, чтобы в башне ничего не загорелось. После начала движения в башне загорелась проводка, пришлось ее на ходу тушить", - сообщил наводчик орудия. В итоге боевую машину удалось эвакуировать в безопасное место, а затем отправить на ремонт. Несмотря на существенные повреждения, машину удалось восстановить и она продолжает выполнять боевые задачи. "Мы думали, что надо спасти машину. Эта машина также боевой товарищ, которая нас спасет, поможет своей броней и так далее. Поэтому мы боролись до конца за нее. И у нас получилось", - добавил наводчик орудия.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959103859.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия