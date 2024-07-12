https://ria.ru/20240712/armiya-1959126778.html

В Японии отметили разработку Россией новых видов оружия

В Японии отметили разработку Россией новых видов оружия - РИА Новости, 12.07.2024

В Японии отметили разработку Россией новых видов оружия

Белая книга по обороне, ежегодный доклад министерства обороны Японии, отмечает разработку Россией новых видов оружия и увеличение численности армии. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T04:52

2024-07-12T04:52

2024-07-12T04:52

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ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Белая книга по обороне, ежегодный доклад министерства обороны Японии, отмечает разработку Россией новых видов оружия и увеличение численности армии. "Россия, провозглашающая "сильное государство", продвигала разработку и оснащение новых вооружений всех видов, но после начала вторжения на Украину произошла ориентация на увеличение числа личного состава и реорганизацию и укрупнение войск", - утверждается в докладе. Белая книга обороны - ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Президент Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240712/itr-1959126015.html

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html

https://ria.ru/20240707/zapad-1957877791.html

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россия, украина, япония, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире