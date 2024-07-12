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В МИД прокомментировали конфликт между Ереваном и Минском - РИА Новости, 12.07.2024
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07:16 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/armeniya-1959133684.html
В МИД прокомментировали конфликт между Ереваном и Минском
В МИД прокомментировали конфликт между Ереваном и Минском - РИА Новости, 12.07.2024
В МИД прокомментировали конфликт между Ереваном и Минском
Российская сторона заинтересована в том, чтобы нынешний период осложнений между Ереваном и Минском поскорее завершился, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T07:16
2024-07-12T07:16
в мире
армения
белоруссия
минск
михаил галузин
александр лукашенко
никол пашинян
снг
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская сторона заинтересована в том, чтобы нынешний период осложнений между Ереваном и Минском поскорее завершился, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Отвечая на вопрос, намерена ли Россия участвовать в урегулировании конфликта между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, он указал, что, "к сожалению, нам трудно объяснить жесткую позицию, которую заняли армянские власти в отношении белорусских партнеров". "Александр Лукашенко всегда акцентировал заинтересованность Минска в стабильном и безопасном Южном Кавказе. Даже в самые непростые времена инициативы белорусского лидера были направлены именно на примирение противоборствующих сторон", - заметил он. По словам замглавы МИД РФ, "Минск и Ереван – союзники, с которыми у нас развивается многоплановое сотрудничество". Галузин добавил, что "Армения и Белоруссия входят в состав СНГ, ОДКБ и ЕАЭС". "В Москве заинтересованы в том, чтобы нынешний период осложнений между нашими друзьями поскорее завершился", - подчеркнул он. "В любом случае рассчитываем, что временные разногласия не скажутся негативным образом на продвижении взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений", - добавил Галузин. "Призываем обе столицы посмотреть за горизонт, осознать важность момента, когда вырисовываются контуры нового мироустройства, в строительстве которого мы хотели бы видеть не только Минск, но и Ереван", - заключил он. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана". Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.
https://ria.ru/20240712/armeniya-1959131189.html
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в мире, армения, белоруссия, минск, михаил галузин, александр лукашенко, никол пашинян, снг, одкб, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Белоруссия, Минск, Михаил Галузин, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз
В МИД прокомментировали конфликт между Ереваном и Минском

МИД: Россия рассчитывает, что конфликт Еревана и Минска вскоре завершится

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская сторона заинтересована в том, чтобы нынешний период осложнений между Ереваном и Минском поскорее завершился, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Отвечая на вопрос, намерена ли Россия участвовать в урегулировании конфликта между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, он указал, что, "к сожалению, нам трудно объяснить жесткую позицию, которую заняли армянские власти в отношении белорусских партнеров".
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"Александр Лукашенко всегда акцентировал заинтересованность Минска в стабильном и безопасном Южном Кавказе. Даже в самые непростые времена инициативы белорусского лидера были направлены именно на примирение противоборствующих сторон", - заметил он.
По словам замглавы МИД РФ, "Минск и Ереван – союзники, с которыми у нас развивается многоплановое сотрудничество". Галузин добавил, что "Армения и Белоруссия входят в состав СНГ, ОДКБ и ЕАЭС".
Москве заинтересованы в том, чтобы нынешний период осложнений между нашими друзьями поскорее завершился", - подчеркнул он.
"В любом случае рассчитываем, что временные разногласия не скажутся негативным образом на продвижении взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений", - добавил Галузин.
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"Призываем обе столицы посмотреть за горизонт, осознать важность момента, когда вырисовываются контуры нового мироустройства, в строительстве которого мы хотели бы видеть не только Минск, но и Ереван", - заключил он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.
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