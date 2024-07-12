https://ria.ru/20240712/armeniya-1959133684.html

В МИД прокомментировали конфликт между Ереваном и Минском

В МИД прокомментировали конфликт между Ереваном и Минском - РИА Новости, 12.07.2024

В МИД прокомментировали конфликт между Ереваном и Минском

Российская сторона заинтересована в том, чтобы нынешний период осложнений между Ереваном и Минском поскорее завершился, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T07:16

2024-07-12T07:16

2024-07-12T07:16

в мире

армения

белоруссия

минск

михаил галузин

александр лукашенко

никол пашинян

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская сторона заинтересована в том, чтобы нынешний период осложнений между Ереваном и Минском поскорее завершился, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Отвечая на вопрос, намерена ли Россия участвовать в урегулировании конфликта между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, он указал, что, "к сожалению, нам трудно объяснить жесткую позицию, которую заняли армянские власти в отношении белорусских партнеров". "Александр Лукашенко всегда акцентировал заинтересованность Минска в стабильном и безопасном Южном Кавказе. Даже в самые непростые времена инициативы белорусского лидера были направлены именно на примирение противоборствующих сторон", - заметил он. По словам замглавы МИД РФ, "Минск и Ереван – союзники, с которыми у нас развивается многоплановое сотрудничество". Галузин добавил, что "Армения и Белоруссия входят в состав СНГ, ОДКБ и ЕАЭС". "В Москве заинтересованы в том, чтобы нынешний период осложнений между нашими друзьями поскорее завершился", - подчеркнул он. "В любом случае рассчитываем, что временные разногласия не скажутся негативным образом на продвижении взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений", - добавил Галузин. "Призываем обе столицы посмотреть за горизонт, осознать важность момента, когда вырисовываются контуры нового мироустройства, в строительстве которого мы хотели бы видеть не только Минск, но и Ереван", - заключил он. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана". Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркнул, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.

https://ria.ru/20240712/armeniya-1959131189.html

https://ria.ru/20240710/priem-1958771802.html

https://ria.ru/20240709/armeniya-1958494308.html

армения

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, белоруссия, минск, михаил галузин, александр лукашенко, никол пашинян, снг, одкб, евразийский экономический союз