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Запад в Армении может собирать данные о российских объектах, заявил Галузин - РИА Новости, 12.07.2024
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06:02 12.07.2024 (обновлено: 06:19 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/armeniya-1959131189.html
Запад в Армении может собирать данные о российских объектах, заявил Галузин
Запад в Армении может собирать данные о российских объектах, заявил Галузин - РИА Новости, 12.07.2024
Запад в Армении может собирать данные о российских объектах, заявил Галузин
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя работу миссии ЕС в Армении, заявил РИА Новости, что есть основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T06:02
2024-07-12T06:19
россия
армения
евросоюз
в мире
михаил галузин
иран
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя работу миссии ЕС в Армении, заявил РИА Новости, что есть основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств."Негативно оцениваем деятельность миссии ЕС в Армении, о чем неоднократно говорили", - напомнил он. По словам Галузина, "задача Евросоюза - очевидна и состоит в том, чтобы попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей южнокавказских государств - России, Ирана, Турции"."Каких-либо осязаемых результатов работы еэсовских наблюдателей мы не видим", - подчеркнул он. Галузин заметил, что "их присутствие не предотвратило периодические обострения на армяно-азербайджанской границе"."Свои отчеты они направляют непосредственно в Брюссель и не делятся ими даже с армянской стороной. Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств", - заявил замглавы МИД России.
https://ria.ru/20240711/nato-1958883284.html
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россия, армения, евросоюз, в мире, михаил галузин, иран
Россия, Армения, Евросоюз, В мире, Михаил Галузин, Иран
Запад в Армении может собирать данные о российских объектах, заявил Галузин

Галузин: миссия ЕС в Армении может вести сбор разведданных по объектам России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя работу миссии ЕС в Армении, заявил РИА Новости, что есть основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств.
"Негативно оцениваем деятельность миссии ЕС в Армении, о чем неоднократно говорили", - напомнил он. По словам Галузина, "задача Евросоюза - очевидна и состоит в том, чтобы попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей южнокавказских государств - России, Ирана, Турции".
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"Каких-либо осязаемых результатов работы еэсовских наблюдателей мы не видим", - подчеркнул он. Галузин заметил, что "их присутствие не предотвратило периодические обострения на армяно-азербайджанской границе".
"Свои отчеты они направляют непосредственно в Брюссель и не делятся ими даже с армянской стороной. Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств", - заявил замглавы МИД России.
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