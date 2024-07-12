https://ria.ru/20240712/armeniya-1959131189.html
Запад в Армении может собирать данные о российских объектах, заявил Галузин
Запад в Армении может собирать данные о российских объектах, заявил Галузин - РИА Новости, 12.07.2024
Запад в Армении может собирать данные о российских объектах, заявил Галузин
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя работу миссии ЕС в Армении, заявил РИА Новости, что есть основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T06:02
2024-07-12T06:02
2024-07-12T06:19
россия
армения
евросоюз
в мире
михаил галузин
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя работу миссии ЕС в Армении, заявил РИА Новости, что есть основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств."Негативно оцениваем деятельность миссии ЕС в Армении, о чем неоднократно говорили", - напомнил он. По словам Галузина, "задача Евросоюза - очевидна и состоит в том, чтобы попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей южнокавказских государств - России, Ирана, Турции"."Каких-либо осязаемых результатов работы еэсовских наблюдателей мы не видим", - подчеркнул он. Галузин заметил, что "их присутствие не предотвратило периодические обострения на армяно-азербайджанской границе"."Свои отчеты они направляют непосредственно в Брюссель и не делятся ими даже с армянской стороной. Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств", - заявил замглавы МИД России.
https://ria.ru/20240711/nato-1958883284.html
https://ria.ru/20240706/ucheniya-1957919441.html
россия
армения
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_fde0b7a50aee235491473d5066732cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, евросоюз, в мире, михаил галузин, иран
Россия, Армения, Евросоюз, В мире, Михаил Галузин, Иран
Запад в Армении может собирать данные о российских объектах, заявил Галузин
Галузин: миссия ЕС в Армении может вести сбор разведданных по объектам России