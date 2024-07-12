https://ria.ru/20240712/armeniya-1959131189.html

Запад в Армении может собирать данные о российских объектах, заявил Галузин

Запад в Армении может собирать данные о российских объектах, заявил Галузин - РИА Новости, 12.07.2024

Запад в Армении может собирать данные о российских объектах, заявил Галузин

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя работу миссии ЕС в Армении, заявил РИА Новости, что есть основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T06:02

2024-07-12T06:02

2024-07-12T06:19

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армения

евросоюз

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михаил галузин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя работу миссии ЕС в Армении, заявил РИА Новости, что есть основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств."Негативно оцениваем деятельность миссии ЕС в Армении, о чем неоднократно говорили", - напомнил он. По словам Галузина, "задача Евросоюза - очевидна и состоит в том, чтобы попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей южнокавказских государств - России, Ирана, Турции"."Каких-либо осязаемых результатов работы еэсовских наблюдателей мы не видим", - подчеркнул он. Галузин заметил, что "их присутствие не предотвратило периодические обострения на армяно-азербайджанской границе"."Свои отчеты они направляют непосредственно в Брюссель и не делятся ими даже с армянской стороной. Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств", - заявил замглавы МИД России.

https://ria.ru/20240711/nato-1958883284.html

https://ria.ru/20240706/ucheniya-1957919441.html

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россия, армения, евросоюз, в мире, михаил галузин, иран