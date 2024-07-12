https://ria.ru/20240712/aeroflot-1959193345.html

"Аэрофлот" поздравил сотрудников с Международным днем бортпроводника

"Аэрофлот" поздравил сотрудников с Международным днем бортпроводника - РИА Новости, 12.07.2024

"Аэрофлот" поздравил сотрудников с Международным днем бортпроводника

"Аэрофлот" поздравил сотрудников и клиентов с Международным днем бортпроводника; на сегодняшний день в авиакомпании работает более семи тысяч бортпроводников,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:03

2024-07-12T12:03

2024-07-12T12:03

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" поздравил сотрудников и клиентов с Международным днем бортпроводника; на сегодняшний день в авиакомпании работает более семи тысяч бортпроводников, среди которых более шести – женщины, сообщает перевозчик в своем официальном телеграм-канале. За первые шесть месяцев этого года бортпроводники авиакомпании получили более 21 тысячи благодарностей, что на 33% больше аналогичного периода 2023 года. За тот же период бортпроводники обеспечивали перевозку несопровождаемых детей более 10 тысяч раз, более 21 тысячи раз оказывали первую помощь и более 29 тысяч раз обеспечивали перевозку пассажиров с ограничением жизнедеятельности, говорится в сообщении. Кроме того, в компании привели топ-3 месяцев рождения бортпроводников: июль (669), июнь (647) и август (614). Самыми популярными именами среди женщин стали Анастасия (411), Екатерина (343), Мария (310). А среди мужчин - Александр (95), Сергей (82), Алексей (76). "Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году компания перевезла 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона. Авиакомпания вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым крупным заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов.

https://ria.ru/20240703/aeroflot-1957164904.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот