https://ria.ru/20240712/adygeja-1959224625.html

Глава Адыгеи: республика продолжит оказывать помощь Херсонской области

Глава Адыгеи: республика продолжит оказывать помощь Херсонской области - РИА Новости, 12.07.2024

Глава Адыгеи: республика продолжит оказывать помощь Херсонской области

Адыгея продолжит содействовать интеграции Херсонской области в РФ и оказывать помощь в восстановлении подшефного Генического района, заявил глава республики... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:29

2024-07-12T13:29

2024-07-12T13:29

республика адыгея

херсонская область

россия

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 12 июл — РИА Новости. Адыгея продолжит содействовать интеграции Херсонской области в РФ и оказывать помощь в восстановлении подшефного Генического района, заявил глава республики Мурат Кумпилов. Глава Адыгеи совершил рабочую поездку в подшефный Генический район Херсонской области. Там он обсудил дальнейшее участие республики в восстановлении и развитии этого района с руководством нового российского региона, говорится в сообщении пресс-службы республиканского правительства. Отмечается, что Адыгея на регулярной основе оказывает подшефной территории помощь. Только в прошлом году из республиканского бюджета на эти цели было направлено свыше 460 миллионов рублей. Построены МФЦ, спортивные объекты, отремонтированы и благоустроены общественные территории, школы, детские сады. В рамках этого визита Кумплов также ознакомился с работами на объектах, возводимых с привлечением специалистов из Адыгеи. "Проделана большая работа по восстановлению Генического района. И в дальнейшем будем расширять сотрудничество, делать все возможное для выполнения задач, поставленных президентом... по поддержке Херсонской области. Благодарны и нашим строителям за ответственное отношение к выполнению проектов. Важно, что жители нашей подшефной территории довольны и качеством работ, и сроками их выполнения, видят реальную поддержку и результаты добрых дел со стороны Адыгеи. Продолжим оказывать всю необходимую помощь новому региону. Вместе будем развивать и укреплять межрегиональные связи", – заявил в ходе рабочей поездки Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240326/stroyka-1935932405.html

херсонская область

россия

республика адыгея

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Алёна Пава

херсонская область , россия, мурат кумпилов, республика адыгея