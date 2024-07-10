Рейтинг@Mail.ru
В США испугались реакции Зеленского на итоги саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 10.07.2024 (обновлено: 14:20 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/zelenskiy-1958740979.html
В США испугались реакции Зеленского на итоги саммита НАТО
В США испугались реакции Зеленского на итоги саммита НАТО - РИА Новости, 10.07.2024
В США испугались реакции Зеленского на итоги саммита НАТО
США на юбилейном саммите НАТО не предложат Украине скорое вступление в альянс, и попросят Владимира Зеленского скрыть свое публичное недовольство, как это... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T14:14
2024-07-10T14:20
в мире
украина
киев
владимир зеленский
йенс столтенберг
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b85803f066de3050835ee3a833c1968f.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. США на юбилейном саммите НАТО не предложат Украине скорое вступление в альянс, и попросят Владимира Зеленского скрыть свое публичное недовольство, как это случилось в прошлом году, пишет The Washington Post."Зеленскому, у которого ожидается личная встреча с Байденом в конце недели, "будет сказано: "Пожалуйста, не делайте этого снова", — приводит издание слова высокопоставленного представителя НАТО.Так, лидеры стран-участниц альянса будут делать акцент на дальнейшей поддержке Киева в противостоянии с Москвой и "подготовке" Украины к вступлению в НАТО, но не более, указывается в статье.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".Агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.В прошлом году Владимир Зеленский был недоволен результатами саммита НАТО в Вильнюсе, где Украине не предложили вступить в альянс. Так, еще до начала саммита немецкое издание Bild опубликовало засекреченный документ, согласно которому вступление Киева в НАТО блокировали США и Германия. Также Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина — НАТО, аргументировав это тем, что отсутствие временных рамок для приглашения страны похоже на неготовность сделать Украину частью альянса, писала американская газета The New York Times.Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240710/polsha-1958701966.html
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958165724.html
https://ria.ru/20240707/zelenskiy-1958023319.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_228:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_7d28f58740f100d016861b085f82baa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, владимир путин, нато
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО
В США испугались реакции Зеленского на итоги саммита НАТО

WP: Зеленского предостерегут от публичного недовольства на саммите НАТО

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. США на юбилейном саммите НАТО не предложат Украине скорое вступление в альянс, и попросят Владимира Зеленского скрыть свое публичное недовольство, как это случилось в прошлом году, пишет The Washington Post.
"Зеленскому, у которого ожидается личная встреча с Байденом в конце недели, "будет сказано: "Пожалуйста, не делайте этого снова", — приводит издание слова высокопоставленного представителя НАТО.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины, пишут СМИ
11:56
Так, лидеры стран-участниц альянса будут делать акцент на дальнейшей поддержке Киева в противостоянии с Москвой и "подготовке" Украины к вступлению в НАТО, но не более, указывается в статье.
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.
Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
На саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат, пишут СМИ
8 июля, 10:42
Агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.
В прошлом году Владимир Зеленский был недоволен результатами саммита НАТО в Вильнюсе, где Украине не предложили вступить в альянс. Так, еще до начала саммита немецкое издание Bild опубликовало засекреченный документ, согласно которому вступление Киева в НАТО блокировали США и Германия. Также Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина — НАТО, аргументировав это тем, что отсутствие временных рамок для приглашения страны похоже на неготовность сделать Украину частью альянса, писала американская газета The New York Times.
Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
"Вырывается наружу": в США заметили странную деталь в словах Зеленского
7 июля, 14:19
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала