В США испугались реакции Зеленского на итоги саммита НАТО

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. США на юбилейном саммите НАТО не предложат Украине скорое вступление в альянс, и попросят Владимира Зеленского скрыть свое публичное недовольство, как это случилось в прошлом году, пишет The Washington Post."Зеленскому, у которого ожидается личная встреча с Байденом в конце недели, "будет сказано: "Пожалуйста, не делайте этого снова", — приводит издание слова высокопоставленного представителя НАТО.Так, лидеры стран-участниц альянса будут делать акцент на дальнейшей поддержке Киева в противостоянии с Москвой и "подготовке" Украины к вступлению в НАТО, но не более, указывается в статье.Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Как отмечали издания Bloomberg и Financial Times, мероприятие будет омрачено внутренним хаосом на фоне того, что самые крупные участники альянса находятся в плачевном состоянии.Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как "необратимое" в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".Агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.В прошлом году Владимир Зеленский был недоволен результатами саммита НАТО в Вильнюсе, где Украине не предложили вступить в альянс. Так, еще до начала саммита немецкое издание Bild опубликовало засекреченный документ, согласно которому вступление Киева в НАТО блокировали США и Германия. Также Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина — НАТО, аргументировав это тем, что отсутствие временных рамок для приглашения страны похоже на неготовность сделать Украину частью альянса, писала американская газета The New York Times.Президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

